Όλα ξεκίνησαν στις 8 Νοεμβρίου στο «Cloud Gate», το δημόσιο γλυπτό βάρους 110 τόνων στο Millennium Park του Σικάγου.

Από το Σικάγο έως την Ουάσινγκτον, πλήθη συγκεντρώνονται για να «σπρώξουν» αξιοθέατα της εκάστοτε πόλης. Αν και κανένα από τα κτήρια δεν έχει μετακινηθεί, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι απολαμβάνουν αυτή την κοινή πρόκληση.

Δημοσιογράφος των New York Times μίλησε με μερικούς από τους πρωτεργάτες αυτής της τάσης.

Παραδόξως, τις τελευταίες εβδομάδες, άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι εμφανίζονται σε όλη τη χώρα για να ενωθούν με άλλους, ίσως τόσο από καπρίτσιο όσο και από αλτρουισμό, προσπαθώντας να μετακινήσουν άκαμπτα αντικείμενα.

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