Μια συνταξιούχος στο Τέξας επένδυσε τις οικονομίες της σε μια κοινότητα μικροσκοπικών κατοικιών, όπου οι γυναίκες μοιράζονται τα έξοδα και στηρίζουν η μία την άλλη

Μια διαφορετική ιδέα για τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση είχε μια 70χρονη γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ, η οποία αποφάσισε να επενδύσει τις οικονομίες της για να δημιουργήσει μια κοινότητα κατοικιών αποκλειστικά για γυναίκες. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα προσωπικό εγχείρημα για την εξασφάλιση ενός συμπληρωματικού εισοδήματος εξελίχθηκε σε έναν χώρο όπου οι ένοικοι δεν μοιράζονται μόνο τα έξοδα διαμονής, αλλά και την καθημερινότητά τους.

Η Ρόμπιν Γέριεν αγόρασε το 2022 μια έκταση πέντε στρεμμάτων στο Κάμπι του Τέξας, περίπου μία ώρα ανατολικά του Ντάλας, και δημιούργησε το The Bird's Nest, μια κοινότητα μικροσκοπικών κατοικιών (tiny homes). Για την αγορά και την ανάπτυξη της έκτασης διέθεσε συνολικά περίπου 185.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 150.000 προήλθαν από τις αποταμιεύσεις της για τη σύνταξη. Σήμερα, το εγχείρημα έχει αποκτήσει τη δική του δυναμική, καθώς εκατοντάδες γυναίκες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν κάτοικοι της κοινότητας.



Το χωριό των γυναικών με ενοίκιο από 450 δολάρια

Η Γέριεν δημιούργησε στο οικόπεδο τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία μικρών κατοικιών και τροχόσπιτων. Κατασκεύασε 14 τσιμεντένιες βάσεις, διαστάσεων περίπου 3 επί 9 μέτρων, και εγκατέστησε δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, ενώ διαμόρφωσε και τους δρόμους της έκτασης.

Το μηνιαίο κόστος ενοικίασης ξεκινά από τα 450 δολάρια. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: οι ενδιαφερόμενες δεν νοικιάζουν ένα έτοιμο σπίτι, αλλά τον χώρο στον οποίο μπορούν να τοποθετήσουν τη δική τους μικροσκοπική κατοικία ή το τροχόσπιτό τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται παροχές όπως νερό, αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση του εξωτερικού χώρου, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος χρεώνεται ξεχωριστά. Η κοινότητα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες ηλικίας περίπου 60 έως 80 ετών, πολλές από τις οποίες είναι μόνες, διαζευγμένες ή χήρες και αναζητούν έναν οικονομικότερο τρόπο διαβίωσης, χωρίς να στερούνται την κοινωνική επαφή.

Δεν μοιράζονται μόνο τον χώρο, αλλά και την καθημερινότητά τους

Αυτό που κάνει το The Bird's Nest να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος διαμονής. Οι γυναίκες έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας που αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό στην καθημερινότητα. Στον κοινόχρηστο χώρο που αποκαλούν «The Kitchen» συγκεντρώνονται για να μαγειρέψουν, να φάνε και να συζητήσουν. Παράλληλα, βοηθούν η μία την άλλη σε πρακτικά ζητήματα, από τις μετακινήσεις για ιατρικά ραντεβού μέχρι τη φροντίδα μετά από μια επέμβαση ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας.

Η ίδια η Γέριεν έχει περιγράψει τη σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις ενοίκους ως κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή γειτονία. Οι γυναίκες λειτουργούν σαν μια δεύτερη οικογένεια, προσφέροντας συντροφιά και υποστήριξη σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία η μοναξιά και οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα πιεστικές. Μάλιστα, η κοινότητα δεν είχε σχεδιαστεί εξαρχής ως ένας χώρος αποκλειστικά για γυναίκες. Όπως εξήγησε η ιδρύτριά της, η συγκεκριμένη ταυτότητα προέκυψε σταδιακά, καθώς διαπίστωσε πόσες γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στη συνταξιοδότηση αναζητούσαν μια τέτοια λύση.



Οι εκατοντάδες αιτήσεις και η επιλογή των νέων ενοίκων

Η μεγάλη ανταπόκριση δημιούργησε ένα απρόσμενο πρόβλημα: η έκταση δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις γυναίκες που θέλουν να εγκατασταθούν εκεί. Σε συνέντευξή της στο Realtor.com, τον Αύγουστο του 2025, η Γέριεν είχε αποκαλύψει ότι περίπου 500 γυναίκες ενδιαφέρονταν για την τελευταία διαθέσιμη θέση. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η διαδικασία επιλογής νέων ενοίκων έγινε ιδιαίτερα προσεκτική.

Οι υποψήφιες καλούνται να γνωρίσουν από κοντά τόσο την ιδρύτρια όσο και τις γυναίκες που ήδη κατοικούν στο The Bird's Nest. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν μπορούν να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία της κοινότητας, όπου ο σεβασμός, η καλοσύνη και η αλληλοβοήθεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. Η Γέριεν δεν αντιμετωπίζει το εγχείρημα αποκλειστικά ως μια επένδυση σε ακίνητα. Αντίθετα, θεωρεί ότι η μεγαλύτερη αξία του βρίσκεται στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων.

Η ιδέα της, άλλωστε, ξεκίνησε από μια προσωπική ανησυχία για το πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια πιο άνετη οικονομικά συνταξιοδότηση. Τελικά, κατέληξε να δημιουργήσει έναν χώρο που προσφέρει στις γυναίκες κάτι περισσότερο από μια οικονομική λύση στέγασης: την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν μόνες τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Robyn Yerian, a 70-year-old Texas woman used $150,000 from her retirement savings to create an affordable tiny-home community for elderly women. https://t.co/zvUJMvyNbi — Pubity (@pubity) September 7, 2026

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