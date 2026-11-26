Η εταιρεία φαίνεται να δραστηριοποιείται μέσω πολλών εμπορικών σημάτων και θυγατρικών, μεταξύ των οποίων οι Gauss Inflatables, Gauss Intelligent Equipment, Hangzhou Gauss και Jiangxi Gauss

Μια γυναίκα που έχει χαρακτηριστεί ως «η πιο σέξι έμπορος όπλων στον κόσμο» πουλά στη Ρωσία γιγαντιαία φουσκωτά μαχητικά αεροσκάφη.

Η εντυπωσιακή Σίνα Έαρ, από την Κίνα, φαίνεται να βοηθά τη χώρα της να προωθήσει φουσκωτά πολεμικά αεροσκάφη, με στόχο να παραπλανήσει τον Πούτιν την Ουκρανία και να την κάνει να σπαταλήσει πραγματικούς πυραύλους καταστρέφοντάς τα.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr