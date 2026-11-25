Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, αυτοχαρακτηρίστηκε «κωλοτούμπας» και «ισαποστάκιας» και σχολίασε την πόλωση στον χώρο της τέχνης.

Την πολιτική του στάση και τις απόψεις του για την πόλωση στον δημόσιο διάλογο περιέγραψε ο Λευτέρης Ελευθερίου, αποκαλύπτοντας πως δεν ταυτίζεται σταθερά με κάποιον πολιτικό χώρο και αυτοχαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «κωλοτούμπα» και «ισαποστάκια».

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, όπου ρωτήθηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις: «Πολιτικά είμαι κωλοτούμπας», απάντησε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η στάση του μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το ποιος βρίσκεται στην εξουσία.

«Αν είναι ο Μητσοτάκης με την κυβέρνηση, θα πάω με τη Δεξιά για να βγάλω κάνα μεροκάματο. Αν είναι η Αριστερά, θα θυμηθώ το αριστερό μου παρελθόν», ανέφερε με χιούμορ, προσθέτοντας πως αυτή η στάση τον έχει οδηγήσει να αισθάνεται βαθιά ακομμάτιστος.

Η πόλωση στον χώρο της τέχνης και το τραύμα του Εμφυλίου

Ο Λευτέρης Ελευθερίου αναφέρθηκε και στην πολιτική αντιπαράθεση στον χώρο της τέχνης, επισημαίνοντας ότι συχνά απουσιάζει ο ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις: «Εμάς στον χώρο μας, της τέχνης, υπάρχει ένα κομμάτι της Αριστεράς και αριστερίλας που είναι σημαίνον γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που αγρυπνά, τον ξυπνά τον άνθρωπο, τον βοηθούσε από τις χαμηλότερες τάξεις να φτάσει σε μια συνείδηση. Με ενδιαφέρει να ακούσω τον λόγο και με ενδιαφέρει να ακούσω γιατί κάποιος καταλήγει να φτάσει σε αυτές τις σκέψεις».

Στη συνέχεια, στάθηκε στο ιστορικό τραύμα του Εμφυλίου Πολέμου, το οποίο, κατά την άποψή του, εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιμετωπίζουν όσους έχουν διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις: «Το κομμάτι του Εμφυλίου άφησε ένα πάρα πολύ βαθύ τραύμα στον Έλληνα, που δεν τον έχει αφήσει να κάτσει στο τραπέζι με άνθρωπο με διαφορετικά πιστεύω. Όχι να πείσει ο ένας τον άλλο», ανέφερε.

Μάλιστα, περιέγραψε την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται με βάση τις παρέες και τις συναναστροφές τους, λέγοντας πως αν κάποιος καθίσει με έναν αριστερό μπορεί να τον αποκαλέσουν αριστερό, ενώ αν βρεθεί με κάποιον ακροδεξιό, να θεωρήσουν ότι έγινε και ο ίδιος ακροδεξιός.

«Είμαι φουλ ισαποστάκιας»

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να ταυτίζεται απόλυτα με κάποιο πολιτικό στρατόπεδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι φουλ ισαποστάκιας». Για να εξηγήσει τη λογική του, επικαλέστηκε τον Σωκράτη και την ιδέα ότι η ιδιότητα του πολίτη και η σχέση με την πόλη έχουν μεγαλύτερη σημασία από το ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην εξουσία.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι κάθε πολίτης οφείλει να κάνει το καθήκον του, να πληρώνει τους φόρους του και να τηρεί τις υποχρεώσεις του, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία: «Ό,τι και να είσαι, με όποιον και να είσαι, κάνε 4 χρόνια το καθήκον σου, και βγες και βρίσε όσο θες. Πλήρωσε τους φόρους σου, κάνε ό,τι θέλεις. Να είσαι πολίτης σωστός και μετά βρίσε το σύστημα όσο θες. Η λογική του μου φταίνε όλοι... εγώ έτσι το βλέπω», κατέληξε.

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