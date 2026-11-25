Το 1963 το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) έθεσε σε τροχιά γύρω από τη Γη περίπου 480 εκατομμύρια χάλκινες βελόνες.

Οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένα με το ενδιαφέρον τους για όσα τα περιβάλλουν και, εδώ και δεκαετίες, δείχνουν μια ιδιαίτερη περιέργεια για το διάστημα.

Το 1963, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ξεκίνησε ένα πολύ παράξενο εγχείρημα: έναν δακτύλιο από χάλκινα σύρματα γύρω από τη Γη με στόχο να βοηθήσει τις ραδιοεπικοινωνίες.

Που αποσκοπούσε το αποτυχημένο εγχείρημα των ΗΠΑ

Η αρχική πρόθεση των ειδικών ήταν να απελευθερωθούν περίπου 480 εκατομμύρια χάλκινες βελόνες, το καθένα από τα οποία ήταν μια πολύ λεπτή βελόνα μήκους 1,78 εκατοστών, σε υψόμετρο 3.600 χιλιομέτρων. Ωστόσο, μόλις βρέθηκαν στο διάστημα, ο μηχανισμός που υποτίθεται ότι θα τα συγκρατούσε κατέληξε να αστοχήσει, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να διασκορπίζονται.

Περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα, πολλές από αυτές τις βελόνες βρίσκονται ακόμη σε τροχιά και, αν και είναι αναμφίβολα εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι ότι κινούνται στο διάστημα και είναι εντελώς άχρηστες. Αυτές οι βελόνες δημιουργήθηκαν κάποτε με στόχο να βοηθήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να επικοινωνούν σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Το 1963, το πείραμα έφτασε κοντά στο να πετύχει, καθώς όντως σχηματίστηκε μια χάλκινη ζώνη όπως αυτή που είχαν σχεδιάσει οι επιστήμονες. Ωστόσο, μόλις 50 ημέρες αργότερα, η πυκνότητα του δακτυλίου ήταν πολύ χαμηλή και δεν ήταν πλέον χρήσιμος για τη μετάδοση επικοινωνιών. Περίπου το 45% των 480 εκατομμυρίων βελόνων κατέληξε να πέσει πίσω στη Γη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 23 αντικείμενα έχουν εντοπιστεί ως μέρος αυτών των ομάδων βελόνων που παραμένουν στο διάστημα. Επιπλέον, ένα ακόμη αξιοπερίεργο στοιχείο είναι ότι, λόγω του μεγέθους αυτών των βελόνων, είναι πολύ πιθανό εκατομμύρια από όσες έπεσαν στη Γη να βρίσκονται ακόμη στο σημείο πρόσκρουσης περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ