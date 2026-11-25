Ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου παραδέχθηκαν ότι διαφώνησαν, έδωσαν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν και προανήγγειλαν νομικές κινήσεις για τη δημοσιοποίηση του υλικού.

Τη δική τους απάντηση για το βίντεο από τον έντονο καβγά που είχαν στο πλατό της εκπομπής «10 Παντού» έδωσαν το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν ανοιχτά για το περιστατικό, παραδέχθηκαν ότι υπήρξε ένταση μεταξύ τους και στράφηκαν κατά εκείνου που κατέγραψε και διέρρευσε το επίμαχο υλικό.

Η αντιπαράθεση είχε σημειωθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής του OPEN. Το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη (24/11), προκαλώντας έντονες συζητήσεις, καθώς σε αυτό ακούγονται οι δύο παρουσιαστές να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις.

«Μια προσωπική στιγμή έντασης»

Ο Νίκος Στραβελάκης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι επρόκειτο για ένα περιστατικό περιορισμένης διάρκειας, το οποίο δεν δικαιολογεί την έκταση που έχει πάρει η δημοσιοποίησή του.

«Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους. Ήταν μια στιγμή έντασης, όλο κι όλο δύο λεπτά. Πρόκειται για ένα βίντεο που κάποιος κακόβουλος τράβηξε και διέρρευσε. Είναι πολύ άδικο να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην αγκαλιά που αντάλλαξαν οι δύο συνεργάτες στην έναρξη της εκπομπής, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αυτή η κίνηση σχολιάστηκε με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως είπε, η συνύπαρξή τους είναι καθημερινή και περνούν μαζί μεγάλο μέρος της ημέρας τους. «Είμαστε όλη μέρα μαζί, πιο πολύ βλεπόμαστε εμείς παρά με τις οικογένειές μας», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας άδικη την προσπάθεια να παρουσιαστεί η αγκαλιά ως μέρος κάποιου στημένου σκηνικού.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου επιβεβαίωσε ότι υπήρξε διαφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι δύο τους συζήτησαν όσα συνέβησαν και αποφάσισαν να προχωρήσουν.

«Εδώ είμαστε μια οικογένεια και έχουμε και οικογένειες πίσω μας. Ναι, είχαμε μια στιγμή που διαφωνήσαμε. Τα συζητήσαμε, τα είπαμε και προχωρήσαμε», ανέφερε.

Οι αιχμές και οι νομικές κινήσεις

Ο Νίκος Στραβελάκης άφησε, παράλληλα, αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, υποστηρίζοντας ότι η εντονότερη κριτική προήλθε από εκπομπές της ίδιας πρωινής ζώνης.

«Οι άνθρωποι είναι για να μαλώνουν, να συζητούν και να προχωρούν. Δεν δεχόμαστε μαθήματα ηθικής γιατί κάποιοι συνάδελφοι έχουν δείξει ποιοι είναι», είπε, προσθέτοντας ότι η εκπομπή έχει καταφέρει να ανταγωνιστεί παραγωγές με μεγαλύτερα μέσα και προϋπολογισμούς.

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για τη διαρροή του υλικού. «Μην υποκρινόμαστε, μην κάνουμε σόου, κανιβαλίζοντας συναδέλφους μας. Κακόβουλος αυτός που κατέγραψε το βίντεο. Εγώ σκοπεύω να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες», τόνισε.

Οι δύο παρουσιαστές χαρακτήρισαν απαράδεκτη την καταγραφή προσωπικών στιγμών εργαζομένων κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, επισημαίνοντας ότι το break αποτελεί χρόνο εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Παράλληλα, θέλησαν να βγάλουν από το κάδρο της αντιπαράθεσης τον διευθυντή Ειδήσεων του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με την Παπακωστοπούλου να τον χαρακτηρίζει «μεγαλύτερο δάσκαλο και διευθυντή».

«Δεν υπάρχουν ούτε θύματα ούτε θύτες. Θέλουμε να προσφέρουμε ενημέρωση και ας ενοχλεί», κατέληξε ο Νίκος Στραβελάκης, πριν οι δύο δημοσιογράφοι συνεχίσουν κανονικά τη ροή της εκπομπής τους.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής:

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