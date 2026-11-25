Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου 1970, ο διάσημος Ιάπωνας συγγραφέας Γιούκιο Μισίμα έβαλε τέλος στη ζωή αφού απέτυχε να οργανώσει μία εθνικιστική εξέγερση.

Διάσημος συγγραφέας, εθνικιστής και μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης ιαπωνικής ιστορίας, ο Γιούκιο Μισίμα έζησε μια ζωή που συνδύασε τη λογοτεχνική αναγνώριση με την πολιτική δράση και την εμμονή στην παραδοσιακή εικόνα του Ιάπωνα πολεμιστή.

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου 1970, σε ηλικία 45 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή του με χαρακίρι, ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να ξεσηκώσει στρατιώτες εναντίον της μεταπολεμικής πολιτικής τάξης της Ιαπωνίας.

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