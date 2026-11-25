Μια αγαπημένη playlist στον δρόμο για τη δουλειά, ένα podcast στη βόλτα, λίγη μουσική με φίλους ή μια προπόνηση μετά από μια γεμάτη ημέρα. Αυτές είναι οι μικρές στιγμές που απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο όταν έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία μαζί μας. Και με τη νέα σειρά REDMI Note 17, η Xiaomi δίνει ακόμη περισσότερους τρόπους να τις ζήσουμε όπως μας αρέσει.

Σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας, η σειρά REDMI Note 17 ξεχωρίζει για την αντοχή και τη μεγάλη αυτονομία της, με μπαταρία χωρητικότητας έως 9210mAh, που προσφέρει έως και τρεις ημέρες χρήσης με μία μόνο φόρτιση στο REDMI Note 17 Pro Max 5G. Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένη χάρη στο οικοσύστημα της Xiaomi. Από ασύρματα ακουστικά και φορητά ηχεία μέχρι wearables που μας ακολουθούν σε κάθε δραστηριότητα, πέντε gadgets συμπληρώνουν ιδανικά τη σειρά REDMI Note 17, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για μουσική, ψυχαγωγία, άσκηση και επικοινωνία.

Η μουσική σε ακολουθεί παντού

REDMI Buds 8 Pro: Ο αγαπημένος σου ήχος, χωρίς περισπασμούς

Από τη διαδρομή προς τη δουλειά μέχρι μια χαλαρή βόλτα στην πόλη, τα REDMI Buds 8 Pro είναι έτοιμα να συνοδεύσουν κάθε στιγμή. Με πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless, υποστήριξη Dolby Audio και ενεργή ακύρωση θορύβου έως 55dB¹, επιτρέπουν στους χρήστες να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους playlists, podcasts και ταινίες με πλούσιο ήχο και λιγότερους εξωτερικούς περισπασμούς. Παράλληλα, τα τρία μικρόφωνα και η τεχνολογία AI για τη μείωση θορύβου συμβάλλουν σε πιο καθαρές κλήσεις, ακόμη και όταν η μέρα εξελίσσεται εν κινήσει.

REDMI Headphones Neo: Για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή στο δικό τους mood

Με μοντέρνο over-ear σχεδιασμό και άνετη εφαρμογή, τα REDMI Headphones Neo συνδυάζουν στιλ και ποιοτικό ήχο, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους θέλουν τα ακουστικά τους να αποτελούν και μέρος του προσωπικού τους στιλ. Με δυναμικούς οδηγούς 40mm και active noise cancellation έως 42dB², προσφέρουν άνετη και καθηλωτική ακρόαση, είτε πρόκειται να ακούσεις μουσική είτε να δεις μια αγαπημένη σου σειρά στο REDMI Note 17. Η αυτονομία έως 72 ώρες³ επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν περισσότερο περιεχόμενο χωρίς συχνή φόρτιση, ενώ η δυνατότητα σύνδεσης δύο συσκευών διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ smartphone και υπολογιστή.Διαθέσιμα σε τρία χρώματα, Black, Blue & White, συνδυάζουν την πρακτικότητα με το προσωπικό στιλ κάθε χρήστη.

Xiaomi Sound Play 18W: Η μουσική γίνεται υπόθεση της παρέας

Και όταν η μουσική είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι, το Xiaomi Sound Play 18W αναλαμβάνει να δώσει τον ρυθμό. Το φορητό Bluetooth ηχείο με ισχύ 18W συνδέεται εύκολα με το smartphone, προσφέροντας δυναμικό ήχο και ατμοσφαιρικό φωτισμό που συγχρονίζεται με τη μουσική. Με αυτονομία έως 14 ώρες⁴, αντοχή IP68⁵ και πρακτικό λουράκι μεταφοράς, είναι έτοιμο να ακολουθήσει την παρέα από το σπίτι μέχρι την επόμενη εξόρμηση. Επιπλέον, η δυνατότητα TWS επιτρέπει τη σύνδεση δύο Xiaomi Sound Play για στερεοφωνικό ήχο, ενώ η τεχνολογία Auracast™ υποστηρίζει τη σύνδεση έως 100 συμβατών ηχείων Xiaomi.⁶

Από το πρώτο βήμα μέχρι το τέλος της ημέρας

Xiaomi Smart Band 11 Active: Κάθε κίνηση μετράει

Για όσους θέλουν να παραμένουν δραστήριοι και να παρακολουθούν την καθημερινή τους πρόοδο, το Xiaomi Smart Band 11 Active αποτελεί έναν πρακτικό βοηθό. Με οθόνη 1,47 ιντσών και 60Hz, 50 αθλητικές λειτουργίες και δυνατότητες παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού, ύπνου και καθημερινής ευεξίας⁷, βοηθά τους χρήστες να έχουν μια καλύτερη εικόνα της δραστηριότητάς τους. Μέσω της εφαρμογής Mi Fitness στο REDMI Note 17, τα δεδομένα της ημέρας συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, ενώ η αυτονομία έως 21 ημέρες⁸ περιορίζει την ανάγκη για συχνή φόρτιση. Το Smart Band 11 Active διατίθεται και σε απόχρωση Black, Gray & Pink, συνδυάζοντας διακριτικό σχεδιασμό και καθημερινή λειτουργικότητα.

REDMI Watch 6: Ένα smart upgrade για κάθε στιγμή

Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον καρπό τους, το REDMI Watch 6 συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα. Η μεγάλη οθόνη AMOLED 2,07 ιντσών και 60Hz προσφέρει άνετη προβολή ειδοποιήσεων και πληροφοριών, ενώ οι περισσότερες από 150 αθλητικές λειτουργίες και το ανεξάρτητο σύστημα GNSS το καθιστούν ιδανικό για προπονήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες. Παράλληλα, μέσω της σύνδεσης με το smartphone, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται ειδοποιήσεις και να αξιοποιούν λειτουργίες όπως ο απομακρυσμένος έλεγχος της κάμερας, για ακόμη πιο εύκολες ομαδικές φωτογραφίες.⁹ Με αυτονομία έως 24 ημέρες σε συνθήκες ελαφριάς χρήσης¹⁰, το REDMI Watch 6 ακολουθεί τον ρυθμό της ημέρας, συνδυάζοντας τεχνολογία και στιλ.

Ένα οικοσύστημα, περισσότερες δυνατότητες

Από την ατομική ακρόαση μουσικής μέχρι τις στιγμές με φίλους, και από την παρακολούθηση της φυσικής δραστηριότητας μέχρι την εύκολη διαχείριση της καθημερινότητας, τα αξεσουάρ της Xiaomi αναδεικνύουν τις δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος. Σε συνδυασμό με τη σειρά REDMI Note 17, προσφέρουν περισσότερους τρόπους για να απολαμβάνουμε την τεχνολογία με τον δικό μας τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν τα προϊόντα στο www.mistore-greece.gr, στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και στα επίσημα σημεία πώλησης της Xiaomi.

Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.

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