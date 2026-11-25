Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σε λύκειο της Βαλτιμόρης σήμανε συναγερμό για όπλο, οδηγώντας στη σύλληψη τεσσάρων μαθητών από ένοπλους αστυνομικούς.

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο για τον εντοπισμό όπλων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού μπέρδεψε μια σακούλα πατατάκια με πυροβόλο όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λύκειο Kenwood, στη Βαλτιμόρη, και κατέληξε στη σύλληψη τεσσάρων μαθητών από την αστυνομία. Το σύστημα ανίχνευσης, που ονομάζεται Omnilert Gun Detect και αναπτύχθηκε από την εταιρεία Omnilert, αναγνώρισε ως απειλή μια σακούλα Doritos που έτρωγε ένας από τους μαθητές.

Η ειδοποίηση προκάλεσε την άφιξη ένοπλων αστυνομικών, οι οποίοι περικύκλωσαν τους εφήβους, τους ανάγκασαν να γονατίσουν, τους πέρασαν χειροπέδες και τους έκαναν σωματικό έλεγχο.

Ένας ψευδής συναγερμός που κατέληξε στα δικαστήρια

Μετά το συμβάν, η Επιτροπή Δικηγόρων για τα Πολιτικά Δικαιώματα της Βαλτιμόρης υπέβαλε μήνυση εκ μέρους των τεσσάρων νέων κατά της εταιρείας τεχνολογίας, των υπευθύνων του σχολείου και των αστυνομικών. Η οργάνωση καταγγέλλει εικαζόμενες παραβιάσεις συνταγματικών δικαιωμάτων και αμέλεια, πέρα από τις ψυχολογικές συνέπειες που υπέστησαν οι ανήλικοι.

Ο Ντέιμον Χιούιτ, πρόεδρος της Επιτροπής, επέκρινε τόσο τα σφάλματα της τεχνολογίας όσο και τη στάση των υπεύθυνων ενηλίκων, οι οποίοι δεν έλεγξαν επαρκώς την ειδοποίηση πριν επέμβουν. Όπως σημείωσε, οι μαθητές κατέληξαν να αντιμετωπίζουν μια τραυματική κατάσταση, τη στιγμή που εκείνοι που όφειλαν να τους προστατεύσουν θα έπρεπε να είχαν διασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε καθήκοντα δημόσιας ασφάλειας, ιδίως σε σχολικά περιβάλλοντα. Η οργάνωση ζητά μεγαλύτερη προσοχή σχετικά με αυτά τα εργαλεία και προειδοποιεί ότι οι ειδοποιήσεις τους πρέπει να επαληθεύονται πριν ληφθούν αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ακεραιότητα των ανηλίκων.

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