Ποιος είπε ότι η καθαριότητα του σπιτιού είναι πάντα ένα χρονοβόρο task; Οι νέες σκούπες της Dyson, απορροφούν στο έπακρο τη σκόνη, τις τρίχες, ακόμα και τον… χρόνο.

Η καθαριότητα λένε πως είναι η μισή αρχοντιά. Παράλληλα, όμως, η καθαριότητα του σπιτιού είναι και από εκείνες τις καθημερινές υποχρεώσεις που μας καταναλώνουν χρόνο και κόπο. Από αυτές που κάποιες φορές προσπαθούμε να… αποφύγουμε, πριν η πραγματικότητα μας επαναφέρει στην τάξη.

Καθένας μας ξοδεύει διαφορετικές ώρες για το καθάρισμα στο σπίτι του. Πόσο πιο εύκολο και γρήγορο θα μπορούσε, ωστόσο, να γίνει, έχοντας ως «όπλο» τις κατάλληλες νέες τεχνολογίες που μπορούν δεδομένα να μας απλοποιήσουν τη ζωή;

Την απάντηση, τη φέρνει στο τραπέζι η Dyson, με δύο νέες σκούπες (Dyson V8 Cyclone και Dyson V10 Konical) που έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομήσουν χρόνο και να σου χαρίσουν περισσότερη ελευθερία μέσα στην ημέρα, τελειώνοντας τις δουλειές καθαριότητας μια ώρα αρχύτερα.

Από τα ψίχουλα στην κουζίνα και τη σκόνη στο σαλόνι μέχρι τις τρίχες που αφήνουν τα κατοικίδια στους καναπέδες και στα πατώματα, οι ανάγκες ενός σύγχρονου σπιτιού είναι πολλές και διαφορετικές.

Εδώ ακριβώς έρχεται η Dyson V8 Cyclone και η Dyson V10 Konical. Με ισχυρή απορρόφηση, αυτονομία έως 60 λεπτά και πρακτικές τεχνολογίες για διαφορετικές επιφάνειες, τα δύο μοντέλα έχουν κοινό στόχο: να κάνουν τον καθαρισμό πιο αποτελεσματικό, χωρίς περιττή προσπάθεια και περιορισμούς.

Λιγότερες διακοπές, περισσότερες... διακοπές

Πόσες φορές έχει χρειαστεί να διακόψεις το καθάρισμα επειδή δεν φτάνει το καλώδιο ή επειδή πρέπει να αλλάξεις πρίζα;

Με την ασύρματη σκούπα Dyson V8 Cyclone, αυτό το πρόβλημα ανήκει στο παρελθόν. Η αυτονομία της φτάνει έως και τα 60 λεπτά με μία φόρτιση, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων σε ολόκληρο το σπίτι.

Από το σαλόνι και τα υπνοδωμάτια μέχρι την κουζίνα και τους διαδρόμους, μπορείς να μετακινείσαι χωρίς περιορισμούς, επιλέγοντας παράλληλα το επίπεδο ισχύος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε εργασίας.

Πρόκειται για μια ασύρματη σκούπα που συνδυάζει ισχυρή απορρόφηση με πρακτικότητα, αποτελώντας έναν σύμμαχο για τον καθημερινό καθαρισμό.

Στην καρδιά της βρίσκεται η τεχνολογία απορρόφησης Dyson, με ισχύ 150 Air Watts που χαρίζει την απαιτούμενη δύναμη για να αντιμετωπίσει σκόνη, ψίχουλα, υπολείμματα και τρίχες σε διαφορετικές επιφάνειες.

Με βάρος 2,7 κιλά, η V8 Cyclone είναι σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά και ευελιξία, ακόμη και όταν χρειάζεται να καθαρίσεις σκάλες ή πιο δυσπρόσιτα σημεία. Επιπλέον, μετατρέπεται σε σκουπάκι χειρός, επιτρέποντας τον καθαρισμό σε καναπέδες, έπιπλα, γωνίες και επιφάνειες που χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

Η τεχνολογία που δίνει τέλος στο πρόβλημα των τριχών

Όσοι έχουν κατοικίδια ή μακριά μαλλιά ξέρουν καλά ότι οι τρίχες μπορούν να μετατρέψουν τον καθαρισμό της βούρτσας σε διαρκές... βάσανο.

Ευτυχώς, η Dyson V8 Cyclone διαθέτει κεφαλή Motorbar με τεχνολογία De-Tangle, η οποία έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τις τρίχες από τη βούρτσα κατά τη λειτουργία, περιορίζοντας το μπλέξιμο και την ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, ιδιαίτερα σε σπίτια όπου οι τρίχες αποτελούν καθημερινή πρόκληση.

Dyson V10 Konical: Η σκόνη που έψαχνες, τώρα σου αποκαλύπτεται

Πόσο καθαρό είναι πραγματικά ένα πάτωμα που δείχνει καθαρό; Και τι θα έλεγες αν μπορούσες να εντοπίζεις ευκολότερα τη σκόνη που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι;

Η Dyson V10 Konical έχει σχεδιαστεί ακριβώς με αυτή τη φιλοσοφία, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που κάνουν τη διαδικασία πιο έξυπνη και πρακτική.

Με ενσωματωμένο φως στην κεφαλή καθαρισμού, ο οποίος αποκαλύπτει μικρά σωματίδια σκόνης που δύσκολα διακρίνονται με γυμνό μάτι, η Dyson V10 Konical σου επιτρέπει να βλέπεις καλύτερα πού υπάρχει συγκεντρωμένη σκόνη και σε ποια σημεία χρειάζεται να επιμείνεις.

Η Dyson V10 Konical είναι γενικά το επόμενο βήμα στην τεχνολογία σκούπας, με προηγμένες τεχνολογίες, απορροφητική ισχύ 150 Air Watts και αυτονομία έως 60 λεπτά, συνδυάζοντας δύναμη και ελευθερία κινήσεων.

Ο κάδος χωρητικότητας 0,54 λίτρων περιορίζει την ανάγκη για συχνό άδειασμα, ενώ το σύστημα φιλτραρίσματος HEPA συμβάλλει στη συγκράτηση πολύ μικρών σωματιδίων στο εσωτερικό της συσκευής.

Κι επειδή το σπίτι δεν αποτελείται μόνο από πατώματα, αλλά κι από διάφορες υφασμάτινες επιφάνειες (καναπέδες, στρώματα, πολυθρόνες) που συγκεντρώνουν καθημερινά σκόνη, ψίχουλα και τρίχες, η V10 Konical διαθέτει πρόσθετο μηχανοκίνητο εξάρτημα, σχεδιασμένο για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό τέτοιων επιφανειών.

Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια συσκευή μπορεί να καλύψει περισσότερες ανάγκες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία πέρα από τον καθαρισμό των δαπέδων.

Ανακάλυψε τις σκούπες Dyson από κοντά

Οι νέες Dyson V8 Cyclone και V10 Konical είναι διαθέσιμες μέσω των μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών ειδών και επιλεγμένων σημείων πώλησης με Dyson Shop-in-Shop.

Επισκέψου ένα από αυτά τα καταστήματα, δες από κοντά τις συσκευές, γνώρισε τις διαφορετικές κεφαλές και ανακάλυψε τις δυνατότητές τους μέσω μίας επίδειξης.

Μπορείς επίσης να συζητήσεις με την εξειδικευμένη σύμβουλο Dyson, η οποία θα σου παρουσιάσει τις τεχνολογίες των δύο μοντέλων και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του δικού σου σπιτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis