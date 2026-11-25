Στις 27 Νοεμβρίου 2026, στο «Fournos Bar & Live Stage», στα Χανιά, η Danai Simou και η Challice ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα πολυεπίπεδο, οπτικοακουστικό performance.

Όλα ξεκινάνε από μια αφορμή και από μια ομορφιά που απέδρασε. Τι τα θες, όμως, τα ποιητικά και τα… περίεργα. Μίλα για τη ζωή, γι’ αυτό που είναι εκεί έξω και σε περιμένει, συνήθως, με απειλητικές διαθέσεις. Μπα, με τον ίδιο τρόπο θα μιλάω και την ίδια ζωή θα αναζητάω. Ωραία, και ποια είναι η αφορμή τώρα; Και από πού απέδρασε η ομορφιά; Είναι απλό, δύο ξεχωριστές καλλιτέχνιδες ενώνουν και τα δύο! Είναι αφορμή, είναι και η ομορφιά που ξέφυγε και είναι πάντα άπιαστη. Και μη νομίζεις ότι όλο αυτό αφορά μόνο λάμψεις φωτεινές, άψογες ραφές και αλαβάστρινα πρόσωπα. Οι δυο γυναίκες που παίζουν και μοιράζονται μαζί μας το έργο και την πνοή τους, ξέρουν να μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της ανακάλυψης και του πειραματισμού.

Ο ήχος και η φωνή τους έχει κάτι το απόκοσμο, κάτι το παραμυθένιο και κάτι το γλυκά σκοτεινό. Ambient τοπία, dark pop, electro, κόσμοι, αλλά και λυρικές, ονειρικές, ανάλαφρες pop απευθύνσεις. Αγγλόφωνοι στίχοι, ελληνικοί και ένας αισθησιασμός που άλλοτε σε τυλίγει απαλά και άλλοτε σε φέρνει μια ανάσα από τον διαχωρισμό του εαυτού σου. Όλα αυτά είναι το δώρο της Danai Simou και της Challice και την Παρασκευή (27/11) θα το μοιραστούν στο FOURNOS Bar & Live Stage, στα Χανιά.

Danai Simou, μια interdisciplinary καλλιτέχνις



Το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας) μας λέει ότι: Στις 27 Νοεμβρίου 2026, η Danai Simou και η Challice ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα πολυεπίπεδο, οπτικοακουστικό performance γεμάτο σκοτεινές εικόνες και ηχοτοπία. Οι δύο καλλιτέχνιδες της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής της Αθήνας, με κοινά στοιχεία την αισθητική τους προσέγγιση και τον πειραματικό χαρακτήρα της μουσικής τους επιλέγουν να παρουσιάσουν τα project τους μαζί στη σκηνή του Fournos Bar & Live Stage.

Η Δανάη Σίμου είναι interdisciplinary καλλιτέχνις που κινείται μεταξύ ήχου, ποίησης και performance, διαμορφώνοντας ένα σκοτεινό, πειραματικό και βαθιά προσωπικό αισθητικό σύμπαν. Το μουσικό της έργο χαρακτηρίζεται από lo-fi, chamber και experimental στοιχεία, με έμφαση στη δημιουργία ατμοσφαιρικών ηχοτοπίων, συνθέτοντας κομμάτια με επαναληπτική, μελαγχολική και συχνά ωμή έκφραση, εξερευνώντας θέματα όπως η ταυτότητα, η επιθυμία και οι ψυχοσυναισθηματικές δυναμικές. Το πρώτο EP της με τίτλο “New Moon” κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο και η κυκλοφορία αυτή επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο, συνδυάζοντας ήχο με οπτικά και υλικά στοιχεία, ως μέρος μιας ενιαίας αισθητικής ταυτότητας. Στη σκηνή μαζί της, το άλλο μισό αυτού του project, ο Ηρακλής Χιονίδης (Amberclock).

Challice, δημιουργεί φανταστικούς κόσμους γεμάτους συμβολισμούς και μαγεία



Η συνέχεια αφορά τη Challice. Διαβάζουμε γι’ αυτήν: H CHALLICE γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά ενηλικιώθηκε και έζησε για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο. H μουσική της έχει μία genre-bending προσέγγιση. Στίχοι με θεματολογία βασισμένη στην αγάπη, την σεξουαλικότητα, τα έμφυλα στερεότυπα και τις κοινωνικοπολιτικές της ανησυχίες δένουν με αλλόκοτες πολυφωνίες, distortions, delays και απόκοσμες μελωδίες που συνδυάζουν στοιχεία της Ηλεκτρονικής και Dream Pop δημιουργώντας ένα πιο σκοτεινό είδος που η ίδια αποκαλεί Nightmare Pop.

Με background στην αρχιτεκτονική, το design και το art direction επιμελείται του αισθητικού κομματιού του project της δημιουργώντας φανταστικούς κόσμους γεμάτους συμβολισμούς και μαγεία. Ο πρώτος της δίσκος με τίτλο "Custom Made Prisons" κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022 και έκτοτε μετράει άλλες 3 κυκλοφορίες ενώ τώρα ετοιμάζει τον πρώτο της ελληνικό δίσκο με τίτλο THIS TOPIA.

INFO

Danai Simou & Challice Live @ Fournos [Χανιά, Κρήτη]

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

