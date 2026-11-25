Η τραγουδοποιός Έλενα Λεώνη μας χάρισε ένα πανέμορφο άλμπουμ, το «1.» και εμείς ξέρουμε ότι θα την ακούμε για πολύ καιρό.

Το όνομα είναι πάντα η αρχή. Είναι, όμως, και το τέλος. Και ενδιάμεσα; Ενδιάμεσα μόνο μουσική, χάδι, φωνή, αγάπη, έμπνευση, ευγένεια, χιούμορ, ήθος, εκτίμηση, σεβασμός. Και πώς τα κατακτάς όλα αυτά; Με δουλειά και τρέλα! Που θα πει με σύλληψη της στιγμής, της μίας και μοναδικής ευκαιρίας που σου παρουσιάζεται. Η ζωή δεν σε ρωτάει, απλά σου δίνει και ό,τι παίρνεις το επιστρέφεις ή το παίρνεις μαζί σου στο σκοτάδι και το φως σου. Εδώ, βέβαια, η φωνή είναι ήλιος-οδηγός που δεν σε αφήνει να χαθείς, να μείνεις χωρίς φροντίδα και λίγο πόνο που όλοι έχουμε ανάγκη.

Το όνομα αυτό είναι απλό, όμορφο και μπορείς να το δεις, ακούσεις, συναντήσεις, ανά πάσα στιγμή. Δεν ξεχωρίζει γιατί το επιδιώκει, αλλά γιατί αφήνεται στη ζωή και στις ώρες που περνούν και όταν απλώνει τα φωνητικά της κύματα, όλα χορεύουν, γελάνε, συγκινούνται, κινούνται. Το όνομα είναι άγιο και σοφό, ατρόμητο και απόλυτα μεσογειακό. Η αρμύρα της θάλασσας και ο καθαρός αέρας του βουνού «ποτίζει» τη λαλιά και τη δουλειά της. Δεν θα σου πω ακόμα το όνομα. Θα πω ότι κινείται σεμνά, ταπεινά, ειλικρινά και διακριτικά καλλιτεχνικά. Εδώ και λίγο καίρο έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ. Το όνομά της είναι Έλενα Λεώνη και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Σε φροντίζει

Τα κολακευτικά λόγια είναι δικαιολογημένα και με το σπαθί τους κατοχυρωμένα. Η Έλενα Λεώνη σε φροντίζει τόσο καλά και όμορφα με τη φωνή και τη μουσική της, που δεν μπορείς να της αρνηθείς μια αγκαλιά και μια προσεκτική ακρόαση. Δεν έχει σημασία η κατηγοριοποίησή της. Σημασία έχει το πάθος και η αγάπη που βγάζει για την τέχνη της. Ακούς τα κομμάτια της και καταλαβαίνεις ότι η τύπισσα έχει κοπιάσει για να βρει μουσικούς δρόμους φαινομενικά αταίριαστους, αλλά απόλυτα σύμφωνους.

Πειραματισμός, πειραγμένη φωνή, κλασικές γραμμές και μελωδικά παραδοσιακά, και άλλα… Όλα αυτά με μια βελούδινη φωνή που μπορεί να γίνει χείμαρρος ορμητικός ανά πάσα στιγμή.

Το πρώτο της άλμπουμ φέρει τον τίτλο-σύμβολο «1.». Αν όλα ξεκινάνε από το μηδέν, αυτός ο αριθμός είναι το πρώτο σημαντικό βήμα, το πρώτο καλά μελετημένο βήμα. Η Λεώνη μπλέκει ήχους, ρεύματα και τις ανάλογες φωνές. Άλλοτε η ένταση ανεβαίνει και άλλοτε σε συντροφεύει ψιθυριστά και απαλά. Η μουσική σύνθεση ακολουθεί τον ακριβώς την εσωτερική δημιουργία και δίνει τα κατάλληλα σημεία ώθησης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μίγμα χαλάρωσης, διασκέδασης, ξεγνοιασιάς, συγκίνησης. Η Λεώνη βρυχάται!

Τίποτα δεν περισσεύει

Το άλμπουμ «1.» αποτελείται από εννιά κομμάτια που κανένα τους δεν περισσεύει! Είναι τόσο προσεγμένα τα τραγούδια που δεν μπορείς να πεις ότι κάποιο ήταν αχρείαστο. Η Λεώνη ήθελε να δώσει πολλές διαφορετικές μουσικές-συναισθηματικές στιγμές και τα κατάφερε. Βάση της η παράδοση και καταλύτης της η δημιουργική τόλμη, ο πειραματισμός. Στήριγμα της η φωνή της που μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε ρυθμό. Έτσι, έχουμε ζεϊμπέικικο, τσάμικο, τσιφτέτελι και ακουστικό-αφηγηματικό που σε βρίσκει κατευθείαν στην καρδιά.

Η Λεώνη είναι πολυσχιδής καλλιτέχνιδα που σέβεται τη δύναμη του παλιού και βρίσκει την ομορφιά του νέου. Υπάρχει καθαρότητα στη δουλειά της και ίσως αυτό οφείλεται στις σπουδές της. Εκτός από τη μουσική έχει σπουδάσει και γλυπτική και ο συνδυασμός των δύο οδηγεί σε ένα επίπονο, μα κρυστάλλινο, σμίλευμα. Η Έλενα Λεώνη έχει κάτι όμορφο και ουσιαστικό να πει και γι’ αυτό αξίζει να την ανακαλύψετε.

- Σήμερα, στις 20:00, θα την απολαύσετε στο «Κλακάζ» στο live της Μάγδας Βαρούχα.

*Η Έλενα Λεώνη σε Spotify, YouTube, Instagram

