Μεταφέρεται η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στην Αθήνα. Σύντομα οι νέες λεπτομέρειες.

Ο Θοδωρής Φέρρης και η Panik Live Productions ανακοινώνουν τη μεταφορά της μεγάλης δωρεάν συναυλίας του στην Αθήνα σε νέα ημερομηνία και τοποθεσία.



Η απόφαση για τη μεταφορά της συναυλίας ελήφθη με γνώμονα την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών και τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης θεατών.



Η νέα ημερομηνία και τοποθεσία της συναυλίας, που θα είναι ανοικτή σε όλους, θα ανακοινωθεί σύντομα.



Δείτε το σχετικό μήνυμα του Θοδωρή Φέρρη: https://vm.tiktok.com/ ZN8uk45Cn