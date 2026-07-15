Δανάη Σίμου: Αφεθείτε στη σκοτεινή πολυπλοκότητα της (vid)

Η Δανάη Σίμου περνά μέσα από τη Βαλχάλα και τις κρήνες του Ολύμπου για να μας δώσει το πανέμορφο μουσικό σκοτάδι της.

Ο λύκος δεν ουρλιάζει και το φεγγάρι δανείζει το ασήμι του για να σχηματιστούν οι γραμμές, οι πέντε δρόμοι, οι πέντε ήπειροι και οι πέντε γνωστοί-άγνωστοι τόποι. Από τα δάση της Νορβηγίας και από τις κορυφές των ελληνικών βουνών ένα πλήκτρο «σκάβει» την υπέργεια πολιτεία για να βρει το φως του μαύρου ήλιου. Πίσω από τον ήχο είναι άνθρωπος απροσδιόριστου φύλου, αλλά σίγουρου φύλλου που δεν πέφτει και δεν σαπίζει. Το μεταλλικό και μελωδικό θρόισμά του ηχεί σαν αέρας πάνω από τον αέρα και η πνοή που δίνει φωτίζει τη μοναχική πορεία της αγέλης των λύκων. Το σκοτάδι δεν υπάρχει γιατί κρύβεται πίσω από το φως. Τα πανέμορφα νύχια της κυρίας που μας τραγουδά σχίζουν το χρυσό παραπέτασμα και αγκαλιάζουν τον χτύπο του ερέβους…

Το λυρικό, μυστηριώδες, ατμοσφαιρικό, απόκοσμο σκηνικό συμπληρώνει η φωνή του κορακιού που είναι πανέξυπνο, ευαίσθητο, δυνατό και πάντα λαμπερό μέσα στη στιλπνότητά του. Δεν θα ψάξει τον άντρα που έχασε τη γυναίκα του, δεν θα ψάξει την προτομή του σοφού και δεν θα ψάξει μια ατάκα-επωδό. Θα ψάξει μια Δανάη, μια κοπέλα που περνά από τη Βαλχάλα, πατά στην τέφρα του Βεζούβιου και λούζεται από κρυστάλλινα νερά στις κρήνες του Ολύμπου. Η Δανάη είναι εδώ, η Δανάη Σίμου παίζει μουσική για μας…

«Ανοίγει» τα ηχοτοπία ως την άκρη του μυαλού



Κάπου στον ωκεανό του διαδικτύου, κάπου στο άγνωστο μιας πόλης που δεν μας θέλει και δεν τη θέλουμε, κάπου στο απρόσμενο που μας περιμένει στην επόμενη στροφή και κάπου στην επιμονή της περιέργειάς μας τη «συναντήσαμε» τη Δανάη Σίμου. Αυτό το νεραϊδένιο πλάσμα που ζει κάτω από τα θεμέλια των πολυκατοικιών και σαν μαύρο πουλί πετάει πάνω από ταράτσες ετοιμόρροπων κτιρίων. Δεν είναι ποιήτρια, δεν είναι η Γώγου, δεν είναι «καταραμένη», είναι μουσικός που στο δάκρυ, στον σπαραγμό και στον λαβύρινθο της ψυχής βρίσκει και δουλεύει την καλλιτεχνική της ταυτότητα…

H Δανάη Σίμου εκφράζει τη σκοτεινή πολυπλοκότητα που μας κατοικεί και είναι η μόνη που μας ταιριάζει. Το σκοτάδι είναι τα πάντα και το απόλυτο τίποτα στο οποίο βρισκόμαστε. Κι αν αυτό από μόνο του είναι πεσιμιστικό, αρκεί μια μελωδία της Δανάης για να το κάνει γενναίο και εξωστρεφές. Η συνθετική γραμμή και η φωνή της έχουν κάτι το καθαρό, σταθερό, μακρινό και κοντινό συνάμα. Η δημιουργική της προσέγγιση κινείται σε avant garde μονοπάτια που «ανοίγουν» τα ηχοτοπία ως την άκρη του μυαλού. O ήχος που προσφέρει είναι παιδεμένος και αντικατοπτρίζει την πολυσχιδή προσωπικότητά της. Οι εικόνες που φτιάχνει η Δανάη είναι εξπρεσιονιστικές, γεμάτες εσωτερική δύναμη και τάση για διερεύνηση του άγνωστου κόσμου μας.

Στο κιαροσκούρο της μουσικής



Η Δανάη Σίμου περπατά, χορεύει και αφήνεται στο κιαροσκούρο της μουσικής. Ακούς το στιβαρό, επιβλητικό, πιάνο και τη φωνή της Δανάης, που έχει κάτι από dark electro αντηχήσεις, κάτι από το ηχόχρωμα της Λένας Πλάτωνος, και «χάνεσαι» μες το φως της ημέρας! Η Δανάη μας συστήνεται μουσικά μέσα από το EP «New Moon» και είναι αυτή η ψυχρή ευαισθησία, που μέσα της κλείνει τους λυγμούς και τους ήχους της σκοτεινής καρδιάς, και η μυστικιστική χροιά που μας κάνουν να αφηνόμαστε στο «αληθινό παραμύθι» της. Η Δανάη ενώνει τον ψίθυρο του εξωτερικό τοπίου με αυτόν της ψυχής που στέκεται για να στοχαστεί και το αποτέλεσμα είναι σαγηνευτικό. Η Δανάη Σίμου συνομιλεί μαζί μας με διάφορους καλλιτεχνικούς τρόπους (φωτογραφία, performance, κ.α) και η μουσική είναι άλλη μια εσωτερική ακτίνα που μοιράζεται με όσους θέλουν την ακούσουν.

*Η Δανάη Σίμου σε Spotify, YouTube, Instagram, Tik Tok, Bandcamp Vimeo, soundcloud και ΕΔΩ

