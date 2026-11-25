Η μουσική τριάδα μιλά για το «Μη Με Κρίνεις», τον νέο δίσκο και τις επερχόμενες εμφανίσεις στο Άλσος Λάιβ.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος δημιούργησαν ένα ξεχωριστό vidcast, στο οποίο μιλούν για το νέο τους τραγούδι «Μη Με Κρίνεις» και το βαθύτερο νόημά του, ενώ κάνουν αποκαλύψεις για το άλμπουμ που ετοιμάζουν και τις επικείμενες live εμφανίσεις τους στο «Άλσος λάιβ».



«Το ”Μη Με Κρίνεις” στην πραγματικότητα μιλάει για τους ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν πιάσει τον ταύρο του έρωτα από τα κέρατα και ότι ξέρουν ακριβώς πώς είναι να ερωτεύεσαι, μπορούν να ζουν εξαιρετικά τον έρωτά τους, μπορούν να ζουν χαρακτηριστικά και λένε ”ναι, αλλά ρε παιδί μου, πρέπει κι εσύ λίγο να μπεις σε μια σειρά”. Και ξαφνικά εμφανίζεται η ηρωίδα/ ήρωας αυτού του τραγουδιού και λέει ”όπα κάτσε, μπορεί να έχω μπει σε μια σειρά η οποία δεν είναι η σειρά που εσύ φαντάζεσαι ως η ιδανική σειρά”. Οπότε, μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για τους ανθρώπους. Να σκέφτεσαι ότι είναι απλώς ο δικός τους τρόπος να υπάρχουν που διαφέρει απλώς από τον δικό σου. Έχει ένα δυναμισμό που νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, αυτή την αίσθηση, σλόγκαν που λέει και η Νατάσσα, ότι μπορεί να είσαι στο περιθώριο του mainstream, αλλά μπορεί αυτός να είναι ο δικός σου τρόπος να υπάρξεις. Αυτό είναι κάτι που στα δικά μας τα τραγούδια εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά», λέει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για τους στίχους του τραγουδιού.



Συμφωνώντας μαζί του, η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρει: «είναι ένα σημείο που και οι τρεις -και εγώ σαν τραγουδίστρια και τα παιδιά σαν δημιουργοί- το ξέρουμε καλά, γιατί έχουμε υπάρξει outsiders. Και γενικά με έναν τέτοιο τρόπο πορευόμαστε στη ζωή μας. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε ένα διαφορετικό, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, περιθώριο. Βασικά βλέπουμε τη ζωή από μία άλλη ματιά και από μία άλλη σκοπιά, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε και όλο αυτό έχει μία δύναμη. Γιατί σε βοηθάει να πας παρακάτω με τον τρόπο που θέλεις εσύ να υπάρξεις, όχι με τον τρόπο που σου επιβάλλουν να υπάρχεις».



Από την πλευρά του, ο Θέμης Καραμουρατίδης εξηγεί τον λόγο για τον οποίο έβαλε ηχοχρώματα από πιάνο, τύμπανα, κιθάρες, μπαγλαμά, τζουρά, ακορντεόν και λαούτο: «το τραγούδι έχει έναν νταλκά. Έχει ένα παράπονο που έχει ο νταλκάς. Έχει μέσα του ένα καημό, έναν σπαραγμό μέσα του αυτό το πράγμα. Έχει και έναν θυμό. Εγώ τον βλέπω τον θυμό και ήθελα να το χρησιμοποιήσουμε».



Εκτός από το «Μη Με Κρίνεις», η πιο ξεχωριστή κι επιτυχημένη τριάδα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής αναφέρεται στον καινούργιο δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Cut Records, καθώς και τις εμφανίσεις στο «Άλσος Λάιβ» που ξεκινούν την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.



«Στις παραστάσεις μας που έχουμε ετοιμάσει για το Άλσος θα παίξουμε πάρα πολλά από τα κομμάτια του άλμπουμ και θα κάνουμε κάτι που κάνουμε από την αρχή στους δίσκους μας. Συνδέουμε στην αληθινή τους διάσταση τα τραγούδια με τον κόσμο, σε αυτό που λέμε live και κάπως είναι σαν να παίρνουν ένα βάπτισμα, μια παραπάνω ενέργεια. Εγώ προσωπικά σαν τραγουδίστρια, όταν έρθει η ώρα να τραγουδήσω ένα τραγούδι live, συνδέομαι ακόμη περισσότερο μαζί του, οπότε πολλές φορές με βοηθάει και στην ερμηνεία που τελικά θα κάνω μέσα στο άλμπουμ», αναφέρει μεταξύ άλλων η Νατάσσα Μποφίλιου.



Το vidcast αποτελεί το πρώτο επεισόδιο της σειράς vidcast «Άκου Να Δεις», γύρω από τη μουσική και τη δημιουργικότητα, με ιστορίες, απόψεις και backstage στιγμές.