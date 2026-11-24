Νέα πρακτική εφαρμόζει η Ryanair για τις δωρεάν θέσεις, καθώς όσοι δεν επιλέγουν την θέση στην οποία θα κάτσουν, θα αντιμετωπίζουν μια σημαντική αλλαγή

Νέους κανόνες για την κατανομή θέσεων στους επιβάτες που δεν πληρώνουν για να επιλέξουν κάθισμα εφαρμόζει η Ryanair, καθώς πλέον θα ενημερώνονται για την θέση τους μόλις τρεις ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της RTÉ, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους επιβεβαίωσε ότι δεν θα γνωστοποιεί πλέον στους επιβάτες τη θέση που τους έχει ανατεθεί τυχαία αμέσως μετά το check-in. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η αλλαγή δίνει περισσότερο χρόνο σε όσους πληρώνουν για να επιλέξουν το κάθισμά τους.

Εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε ότι το καλοκαίρι καταγράφηκαν παράπονα από επιβάτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιλέξουν τη θέση που επιθυμούσαν την ημέρα του ταξιδιού, καθώς είχε ήδη κατανεμηθεί δωρεάν και τυχαία έως και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση. Όπως εξήγησε, όσοι επιλέγουν δωρεάν, τυχαία θέση δεν έχουν ιδιαίτερη προτίμηση ως προς το πού θα καθίσουν, ενώ η ψηφιακή κάρτα επιβίβασης ενημερώνεται αυτόματα περίπου τρεις με τέσσερις ώρες πριν από την πτήση, χρονικό διάστημα που προηγείται της άφιξής τους στο αεροδρόμιο ή στην πύλη επιβίβασης.

Οι αντιδράσεις για την νέα πρακτική

Η αλλαγή πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς επιβάτες να εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και μεγαλύτερη σύγχυση κατά την επιβίβαση. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η καθυστερημένη γνωστοποίηση της θέσης μπορεί να δυσκολέψει τη διαδικασία επιβίβασης, καθώς οι επιβάτες θα πρέπει να εντοπίζουν το κάθισμά τους την τελευταία στιγμή, κάτι που ενδέχεται να αυξήσει τον χρόνο αναμονής στην πύλη.

Άλλοι, ωστόσο, διαφώνησαν, θεωρώντας ότι δεν έχει ουσιαστική σημασία αν κάποιος γνωρίζει τη θέση του 24 ώρες ή τρεις ώρες πριν από την πτήση. Μάλιστα, αρκετοί σχολίασαν ότι όσοι επιθυμούν συγκεκριμένο κάθισμα μπορούν να πληρώσουν για την επιλογή του, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να διατηρούν όσο το δυνατόν χαμηλότερο το κόστος του εισιτηρίου τους.

Η αλλαγή στο όριο παράδοσης αποσκευών

Η νέα πολιτική για τις θέσεις δεν είναι η μοναδική αλλαγή που έχει εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα η Ryanair. Η εταιρεία έχει επίσης ενημερώσει τους επιβάτες που ταξιδεύουν με αποσκευές προς παράδοση στο check-in ότι θα πρέπει να τις έχουν παραδώσει το αργότερο μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Η Ryanair εξηγεί ότι το μέτρο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει πως οι επιβάτες θα έχουν περάσει εγκαίρως από τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο είναι 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με την προθεσμία που ισχύει στις περισσότερες άλλες αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο την τελευταία στιγμή κινδυνεύουν να μην προλάβουν να επιβιβαστούν στην πτήση τους.

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