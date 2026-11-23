Η Ελληνίδα τενίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» τον μήνα του γάμου της, ενώ μίλησε με ενθουσιασμό για το επόμενο βήμα στη σχέση της

Τον Σεπτέμβριο του 2027 θα παντρευτεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη η Μαρία Σάκκαρη, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.

Η Ελληνίδα τενίστρια επιβεβαίωσε τον μήνα του γάμου τους, όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να μαντέψει την ημερομηνία, αποκλείοντας αρχικά τον Μάρτιο και στη συνέχεια τον Οκτώβριο. «Σεπτέμβρη, ναι, αλλά δεν θα το ανακοινώσεις. Καλά, δεν είναι και κρυφό άλλωστε», είπε χαμογελώντας. Η Σάκκαρη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και για τον σύντροφό της, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο άνθρωπο που θα μπορούσε να έχει στο πλευρό της.

«Και δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε για τον γάμο τους: «Θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι και τον περιμένουμε πώς και πώς». Η πρόταση γάμου έγινε τα Χριστούγεννα του 2025, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γνωστοποιεί το ευχάριστο γεγονός. Η τενίστρια επιβεβαίωσε στη συνέχεια τον αρραβώνα τους και πλέον το ζευγάρι προετοιμάζεται για τον γάμο του τον Σεπτέμβριο του 2027.

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