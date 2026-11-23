Βίντεο τραβηγμένο από πλοίο στις ακτές της Πορτογαλίας προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή βίλα.

Ινδός πρόσφερε στους φίλους του ποδοσφαίρου μια ματιά σε αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι το παραθαλάσσιο σπίτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία. Το υλικό, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ενός θαλάσσιου ταξιδιού, δείχνει ένα μεγάλο σπίτι πορτοκαλί χρώματος κατά μήκος μιας καταπράσινης ακτογραμμής στη Μαδέρα.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από τον Σαχίλ Ακράμ, ναυτικό από το Ντεχραντούν που ταξιδεύει σε διάφορες χώρες διά θαλάσσης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Πορτογαλία, εντόπισε το ακίνητο από το πλοίο του και αποφάσισε να καταγράψει τη θέα, λέγοντας στους θεατές ότι ένα από τα σπίτια κατά μήκος της ακτής ανήκει στον Κριστιάνο.

Ο ναυτικός δείχνει το σπίτι από το πλοίο του

Στην αρχή του βίντεο, ο Ακράμ λέει στους θεατές ότι πρόκειται να τους δείξει το σπίτι του Ρονάλντο. Στη συνέχεια στρέφει την κάμερά του προς την ακτογραμμή, καταγράφοντας αρκετά σπίτια που περιβάλλονται από δέντρα και βλάστηση. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια βίλα πορτοκαλί χρώματος, την οποία προσδιορίζει ως την ιδιοκτησία του ποδοσφαιριστή.

Ο Ακράμ αναφέρει ότι του είπαν πως το σπίτι που φαίνεται στο βάθος ανήκει στον Ρονάλντο. Καθώς το πλάνο καταγράφηκε από πλοίο, το ακίνητο διακρίνεται μόνο από μακριά. Ο ίδιος προσδιόρισε επίσης την τοποθεσία στα σχόλια ως το Φουντσάλ της Μαδέρα και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η βίλα ανήκει στον Πορτογάλο αστέρα του ποδοσφαίρου.

Το βίντεο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από τους φίλους του ποδοσφαίρου, με πολλούς να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την πιθανότητα να δουν το σπίτι του Ρονάλντο. Ορισμένοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν ο παίκτης βρισκόταν στο ακίνητο τη στιγμή που ο Ακράμ το κατέγραφε, ενώ άλλοι σχολίασαν το μέγεθος και την τοποθεσία του σπιτιού.

«Αυτή η βίλα ανήκει στον Ρονάλντο στο Φουντσάλ της Μαδέρα», έγραψε ένας χρήστης. «Αν ήταν εκεί ο Ρονάλντο κατά τύχη», σχολίασε ένας άλλος ενθουσιώδης θαυμαστής.

«Υπάρχει επίσης ένα μουσείο στο λιμάνι, πήγαινε να το δεις εκεί», ανέφερε ένα άτομο. «Αυτό είναι πολύ μεγάλο σπίτι, αδερφέ», έγραφε ένα άλλο σχόλιο.

«Ο κορυφαίος προήλθε πραγματικά από το πιο απίθανο έθνος», σημείωσε ένας χρήστης. «Τι σπίτι με θέα στη θάλασσα πήρε», είπε κάποιος άλλος, ενώ αρκετοί ακόμη μοιράστηκαν emoji με καρδιές, φωτιές, αγκαλιές και αγάπη ως αντίδραση στο υλικό.

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