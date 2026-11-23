Μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα κατά της ακρίβειας βρίσκονται στο επίκεντρο της πανελλαδικής κινητοποίησης που θα επηρεάσει μεταφορές και εκπαίδευση.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί στάσεις εργασίας στο Μετρό της Αθήνας, ενώ τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, 28 Εργατικά Κέντρα, 13 Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία. Στην απεργία καλεί και η ΟΛΜΕ, ενώ συμμετοχή έχουν ανακοινώσει ναυτεργατικά σωματεία. Την ίδια ώρα, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη το πρόγραμμα λειτουργίας για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ στα σχολεία η κατάσταση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα απεργήσουν.

Πώς θα κινηθεί το Μετρό

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας έχουν ανακοινώσει δύο στάσεις εργασίας για την Τετάρτη, οι οποίες θα επηρεάσουν τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, οι συρμοί δεν θα κυκλοφορούν από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, το Μετρό θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00. Οι επιβάτες θα πρέπει, επομένως, να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, ειδικά όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν νωρίς το πρωί ή μετά το απόγευμα.

Αντίθετα, εκκρεμούν οι τελικές αποφάσεις για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό και το τραμ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη οριστικό πρόγραμμα συμμετοχής στην απεργία ή ενδεχόμενων στάσεων εργασίας. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται, συνεπώς, τις επόμενες ώρες, ώστε να αποσαφηνιστεί πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές ανατροπές αναμένονται και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα, με τη συμμετοχή των σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», τα οποία έχουν ανακοινώσει απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΕΝΕΝ, η οποία έχει ανακοινώσει κινητοποίηση στα λιμάνια που καλύπτει η προκήρυξή της. Ως αποτέλεσμα, αναμένονται ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων και προβλήματα στις μετακινήσεις προς τα νησιά. Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αλλαγές και τη διαδικασία μεταφοράς ή ακύρωσης των εισιτηρίων τους.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, με την ΟΛΜΕ να έχει απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Σε όσα σχολεία απεργήσουν αρκετοί εκπαιδευτικοί ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα ή να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί κανονικά.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, κάλυψη των κενών σε Γενική και Ειδική Αγωγή, καθώς και ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολείων.

Τα αιτήματα και οι συγκεντρώσεις

Στο επίκεντρο της πανελλαδικής απεργίας βρίσκονται οι μισθολογικές διεκδικήσεις και η ακρίβεια, ενώ οι εργαζόμενοι θέτουν και ζητήματα που αφορούν τη δημόσια Υγεία, την Παιδεία και τη στέγαση. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, το ραντεβού έχει δοθεί στις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ συγκέντρωση την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί και στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Πειραιά στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης στην Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, τον Βόλο, τα Χανιά και άλλες πόλεις. Η εικόνα για τις μετακινήσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσει περαιτέρω όσο ανακοινώνονται οι αποφάσεις των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

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