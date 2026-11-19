Η παρέα του Αντώνη Κανάκη ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη μικρή οθόνη. Η πιθανή ημερομηνία της πρεμιέρας και το νέο πρόγραμμα προβολής της εκπομπής

Σε αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται η επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα» στην τηλεόραση, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του MEGA, μετά τη συμφωνία του σταθμού με τον Αντώνη Κανάκη

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η πρεμιέρα της εκπομπής προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Στόχος του MEGA είναι η συνεργασία να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς να μετατεθεί η επιστροφή της παρέας του Κανάκη για το 2027. Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, ενώ οι εκκρεμότητες που απομένουν αφορούν κυρίως εμπορικές συμφωνίες και ζητήματα προγραμματισμού.

Τρεις φορές την εβδομάδα στις 22:00

Με βάση τον σχεδιασμό που βρίσκεται στο τραπέζι, τα «Ράδιο Αρβύλα» θα μεταδίδονται τρεις φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, στις 22:00. Η συγκεκριμένη συχνότητα προβολής αναμένεται να ισχύσει τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ενώ δεν αποκλείονται αλλαγές στη συνέχεια.

Στο πλευρό του Αντώνη Κανάκη θα βρίσκονται ξανά ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, ενώ στην εκπομπή αναμένεται να επιστρέψουν και οι γνώριμες φιγούρες του «Κωστάκη» και του «Πασοκτζή».

Η συμφωνία του MEGA με την TONY PRODUCTIONS περιλαμβάνει συνολικά τρεις τηλεοπτικές παραγωγές, εξέλιξη που αναμένεται να διαμορφώσει και τη συνολική εικόνα της βραδινής ζώνης του σταθμού. Πάντως, τόσο η ημερομηνία της πρεμιέρας όσο και οι ημέρες και οι ώρες μετάδοσης δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως από το MEGA. Οι οριστικές λεπτομέρειες αναμένονται το προσεχές διάστημα.

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