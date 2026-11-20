Ο δημοσιογράφος αποχωρεί από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, αλλά παραμένει στην εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο

Ο Νίκος Συρίγος δεν θα συνεχίσει στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Barking Well Media.

Η απουσία του από το πάνελ της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει ερωτήματα, καθώς αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι θα επέστρεφε στο τηλεοπτικό του πόστο. Ωστόσο, η αποχώρησή του οριστικοποιήθηκε έπειτα από συνεννόηση της εταιρείας παραγωγής με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει, πάντως, και το τέλος της συνεργασίας του με την Barking Well Media. Ο δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της εταιρείας του Νίκου Κοκλώνη και αναλαμβάνει νέο ρόλο, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Στο μεταξύ, στο πάνελ της εκπομπής έχει ήδη ενταχθεί η νέα συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου, Μαίρη Αργυριάδου.

Η ανακοίνωση της Barking Well Media

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει: «Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ