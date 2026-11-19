Με πρωταγωνιστές τον Παύλο Μαρινάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, οι Ράδιο Αρβύλα επιστρατεύουν τη σάτιρα για να ανακοινώσουν την επιστροφή τους στο MEGA

Με άρωμα Βόρειας Κορέας και πρωταγωνιστές τον Παύλο Μαρινάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, οι Ράδιο Αρβύλα προανήγγειλαν με τον δικό τους σατιρικό τρόπο την επιστροφή τους στο MEGA.

Στο τρέιλερ, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να συνομιλούν στα κορεατικά με τον Μαρινάκη να ανακοινώνει στον Γεωργιάδη τα «ευχάριστα» νέα της σεζόν: «Μάγκα μου, σου έχω ευχάριστα νέα. Φέτος δεν θα βγουν» με τον Άδωνι. Να λέει και α και ου, δεν θα μας ενοχλούν», συνεχίζοντας το σατιρικό παιχνίδι.

Οι δυο τους πανηγυρίζουν για την υποτιθέμενη μη επιστροφή της εκπομπής, μέχρι τη στιγμή που το σκηνικό διακόπτεται από ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Η Ράνια Τζίμα, με τη χαρακτηριστική σατιρική φωνή των Ράδιο Αρβύλα, ανακοινώνει την επιστροφή της εκπομπής στο MEGA.

Οι πρωταγωνιστές μένουν άφωνοι και αναρωτιούνται πώς συνέβη αυτό, ενώ ακολουθεί νέο ξέσπασμα όταν συνειδητοποιούν ότι οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν. Ο Γεωργιάδης αρχίζει να φωνάζει «και ου και α θα βγουν ξανά μανά», ενώ ο Μαρινάκης αποκαλύπτει πως σκέφτεται σοβαρά να μετακομίσει στη Βόρεια Κορέα.

https://t.co/vkulwOp19i — Ράδιο Αρβύλα (@radioarvyla) November 19, 2026

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