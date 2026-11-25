Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό, παρά τις υψηλές προσδοκίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να κάνει τα πάντα. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική απόπειρα στην Κίνα να αξιοποιήσει αποκλειστικά αυτή την τεχνολογία δεν πήγε και τόσο καλά.

Η ταινία «Sanxingdui: Future Past», που παρουσιάστηκε ως η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή στην Κίνα με οπτικοακουστικό υλικό δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η παραγωγή της Bona Film Group φιλοδοξούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την κινηματογραφική βιομηχανία. Αντί γι' αυτό, κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλές εισπράξεις.

Δύο χρόνια δουλειάς πήγαν στα... σκουπίδια

Παρά τις περισσότερες από 10.000 προγραμματισμένες προβολές την ημέρα της πρεμιέρας, η ταινία δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των θεατών. Οι συνολικές εισπράξεις της έφτασαν μόλις τα 1,37 εκατομμύρια γουάν, ποσό που υπολείπεται σημαντικά του προϋπολογισμού της, ο οποίος ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η απογοητευτική εμπορική πορεία της παραγωγής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν επρόκειτο για μια πρόχειρη ή ερασιτεχνική προσπάθεια. Σύμφωνα με την εταιρεία, σχεδόν 100 άνθρωποι εργάστηκαν για περισσότερα από δύο χρόνια πάνω στο εγχείρημα.

Οι χαρακτήρες, οι φωνές, τα σκηνικά και οι εικόνες δημιουργήθηκαν με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι δημιουργικές αποφάσεις παρέμειναν υπό τον έλεγχο ανθρώπων. Το αποτέλεσμα ήταν μια ταινία επιστημονικής φαντασίας διάρκειας περίπου 100 λεπτών με βαθμολογία στο IMDB 1,2!

Η υπόθεσή της εκτυλίσσεται σε έναν μελλοντικό κόσμο που βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Η λύση αναζητείται στα μυστικά ενός αρχαίου κινεζικού πολιτισμού, του Σανσινγκντούι. Η ειρωνεία είναι ότι μια ταινία που πραγματεύεται τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία δημιουργήθηκε με την ίδια την τεχνολογία στο επίκεντρο της παραγωγής της.

Τα προβλήματα που εντόπισαν οι θεατές

Οι πρώτες αντιδράσεις ανέδειξαν αδυναμίες που η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει. Ορισμένοι θεατές έκαναν λόγο για αποσπασματική αφήγηση, χαρακτήρες χωρίς ιδιαίτερο βάθος και μια αισθητική που, παρά την τεχνική της φιλοδοξία, δεν κατάφερνε πάντα να δημιουργήσει την αίσθηση μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής εμπειρίας.

Άλλωστε, η κινηματογραφική επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο εντυπωσιακές είναι οι εικόνες ή πόσο εξελιγμένα είναι τα εργαλεία παραγωγής. Το κοινό αναζητά μια ενδιαφέρουσα ιστορία, χαρακτήρες με τους οποίους μπορεί να ταυτιστεί και στιγμές που θα του προκαλέσουν συναισθήματα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ