Από την Αντζελίνα Τζολί μέχρι την Μπριζίτ Μπαρντό, αυτές είναι οι 11 διάσημες ηθοποιοί που έφτασαν κοντά στον ρόλο ενός Bond girl.

Η ανακοίνωση του Ρόμπερτ Πάτινσον ως του νέου Τζέιμς Μποντ έχει ήδη στρέψει ξανά το ενδιαφέρον στον κόσμο του 007 και στις γυναίκες που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του διάσημου πράκτορα. Από την Ούρσουλα Άντρες και την Εύα Γκριν μέχρι τις πιο πρόσφατες Bond girls, οι γυναικείοι χαρακτήρες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας του.

Υπήρξαν, όμως, και αρκετές διάσημες ηθοποιοί που έφτασαν πολύ κοντά στο να αποκτήσουν τον δικό τους ρόλο στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό σύμπαν.

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