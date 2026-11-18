Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ετοιμάζεται να φορέσει το κοστούμι του 007, όμως εκτός κινηματογράφου έχει μια άλλη μεγάλη αγάπη: την Άρσεναλ και έναν Γάλλο πρώην ποδοσφαιριστή της

Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ είναι... οπαδός της Άρσεναλ! Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο ηθοποιός που ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος 007, διαδέχοντας τον Ντάνιελ Κρεγκ, έχει και μια ποδοσφαιρική πλευρά που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους των «κανονιέρηδων».

Μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό και τους ρόλους του Μπάτμαν και του Έντουαρντ Κάλεν στο «Twilight», ο 40χρονος Βρετανός δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου. Μάλιστα, σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2025 αποκάλυψε ποιον παίκτη της Άρσεναλ θα επέλεγε να κλωνοποιήσει, δίνοντας μια απάντηση που ίσως δεν θα περίμεναν πολλοί.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η αγάπη του για την Άρσεναλ

Ο Πάτινσον γεννήθηκε στο Μπαρνς, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο και η σχέση του με τους «κανονιέρηδες» δεν είναι καινούργια. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Metro είχε αναφερθεί σε όσα του έλειπαν όταν ταξίδευε για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο εξωτερικό. «Μου λείπει να διαβάζω τις αθλητικές σελίδες των αγγλικών εφημερίδων. Μου λείπει το ποδόσφαιρο... η Άρσεναλ», είχε πει χαρακτηριστικά. Βέβαια, η ζωή στο Χόλιγουντ και οι συνεχείς μετακινήσεις δεν του επιτρέπουν να παρακολουθεί όσο συχνά θα ήθελε την αγαπημένη του ομάδα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Mickey 17», ο Πάτινσον βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του talkSPORT και δέχθηκε μια ερώτηση: ποιον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ θα επέλεγε να κλωνοποιήσει, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα; Ο ηθοποιός παραδέχθηκε αρχικά ότι δεν γνωρίζει τόσο καλά το σημερινό ρόστερ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην τωρινή ομάδα είμαι πραγματικά κακός σε αυτό. Κυριολεκτικά θα έπρεπε να επιστρέψω στο 1995». Όταν κλήθηκε να επιλέξει από παλαιότερες εποχές, η απάντησή του ήταν ο Εμανουέλ Πετί.

Ο Γάλλος μέσος αγωνίστηκε στην Άρσεναλ από το 1997 έως το 2000 και αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας του Αρσέν Βενγκέρ που κατέκτησε το νταμπλ στην Αγγλία τη σεζόν 1997-98, με την Premier League και το FA Cup. Συνολικά, πραγματοποίησε 118 συμμετοχές με τη φανέλα των Λονδρέζων, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Από τον Ντάνιελ Κρεγκ στον νέο 007 της Άρσεναλ

Η επιλογή του Πάτινσον αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ο προηγούμενος Τζέιμς Μποντ, Ντάνιελ Κρεγκ, είναι γνωστός υποστηρικτής της Λίβερπουλ. Άλλωστε, και άλλοι ηθοποιοί που ενσάρκωσαν τον διάσημο κινηματογραφικό πράκτορα είχαν τις δικές τους ποδοσφαιρικές προτιμήσεις. Ο Σον Κόνερι είχε συνδεθεί με τη Σέλτικ, ενώ ο Τίμοθι Ντάλτον είναι γνωστός για την υποστήριξή του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Πλέον, ο Πάτινσον προσθέτει την Άρσεναλ σε αυτή την ποδοσφαιρική παράδοση των ηθοποιών που έχουν φορέσει το κοστούμι του 007. Και μπορεί να μην παρακολουθεί με την ίδια λεπτομέρεια το σημερινό σύνολο του Μικέλ Αρτέτα, όμως οι φίλοι των «κανονιέρηδων» έχουν έναν ακόμη λόγο να χαμογελούν: ο νέος Τζέιμς Μποντ είναι ένας από αυτούς.

REMINDER: Robert Pattinson AKA James Bond is a Gunner! 🔫👀 #afc #arsenal #JamesBond https://t.co/ygVrcBGw2x November 16, 2026

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