Ρομπότ που υποστηρίζεται από τον Τζεφ Μπέζος και αποτιμάται σε 3,75 δισ. δολάρια καταφέρνει να καταστρέψει όγκους χωρίς χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία χρησιμοποιώντας μόνο ήχο.

Μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία ορισμένων όγκων αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη δύναμη των υπερήχων αντί για χειρουργικές τομές, ακτινοβολία ή θερμότητα. Πρόκειται για την ιστοτριψία, μια τεχνολογία που επιτρέπει την καταστροφή επιλεγμένου καρκινικού ιστού με μηχανικό τρόπο.

Πίσω από την ανάπτυξή της βρίσκεται η αμερικανική εταιρεία HistoSonics, η οποία έχει την υποστήριξη επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Bezos Expeditions του Τζεφ Μπέζος, και αποτιμήθηκε στα 3,75 δισ. δολάρια τον Ιούνιο του 2026.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Το σύστημα ονομάζεται Edison και χρησιμοποιεί έναν ρομποτικό βραχίονα, στην άκρη του οποίου βρίσκεται μια κεφαλή εκπομπής υπερήχων. Με τη βοήθεια υπερηχογραφικής απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, ο ειδικός εντοπίζει τον όγκο και καθορίζει με ακρίβεια την περιοχή που θα υποβληθεί σε θεραπεία.

Στη συνέχεια, η συσκευή εκπέμπει ισχυρούς, εστιασμένους παλμούς υπερήχων προς τον επιλεγμένο ιστό. Οι παλμοί δημιουργούν μικροσκοπικές φυσαλίδες μέσα σε αυτόν, οι οποίες διαστέλλονται και καταρρέουν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το φαινόμενο ονομάζεται σπηλαίωση.

Η απότομη δημιουργία και κατάρρευση των φυσαλίδων προκαλεί μηχανικές δυνάμεις που διαλύουν τα κύτταρα και καταστρέφουν τον ιστό, μετατρέποντάς τον σε υλικό που μπορεί στη συνέχεια να απομακρυνθεί από τον οργανισμό μέσω των φυσικών διεργασιών του.

so apparently this robot can now destroy a tumor inside your body using nothing but sound no cuts, no needles and no radiation, and most patients even go home the same day! it's called histotripsy, and the company behind the machine (HistoSonics) is backed by Jeff Bezos and valued at $3.75 billion more than 2,000 people at 50+ US hospitals have already been treated with it > you lie under a robot arm holding an ultrasound head over your belly > the doctor marks the tumor on a live ultrasound image > the robot fires short, intense pulses of sound focused on that one spot > each pulse makes a cloud of tiny bubbles appear inside the tumor and burst in millionths of a second > the bursting rips the tumor cells apart until they turn to liquid > then your immune system clears the mess away over the next few weeks in the main trial, 90% of the treated liver tumors were still under control a year later and they're already testing it on kidney tumors and prostates we're popping cancer with sound now lol November 19, 2026

Χωρίς τομές, ακτινοβολία ή θερμότητα

Η βασική διαφορά της ιστοτριψίας από αρκετές συμβατικές μεθόδους είναι ότι δεν βασίζεται στη θερμική καταστροφή των κυττάρων, όπως συμβαίνει με ορισμένες τεχνικές κατάλυσης, ούτε χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία. Επίσης, δεν απαιτεί χειρουργική τομή ή την εισαγωγή εργαλείων στο σώμα για να καταστραφεί ο στοχευμένος ιστός.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η διαδικασία είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή ή ότι δεν συνοδεύεται από πιθανούς κινδύνους. Η δυνατότητα επιστροφής στο σπίτι ακόμη και την ίδια ημέρα εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς, την έκταση της θεραπείας και την ιατρική αξιολόγηση.

Τι έδειξαν οι πρώτες κλινικές δοκιμές

Ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα για την ιστοτριψία είναι η μελέτη HOPE4LIVER, η οποία εξέτασε τη χρήση της σε ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος, αλλά και με μεταστάσεις στο συγκεκριμένο όργανο.

Στη μελέτη συμμετείχαν 47 ασθενείς, στους οποίους αντιμετωπίστηκαν συνολικά 52 όγκοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, έναν χρόνο μετά τη θεραπεία, το ποσοστό τοπικού ελέγχου των όγκων ήταν 63,4% σύμφωνα με την αρχική μέθοδο αξιολόγησης των απεικονιστικών εξετάσεων. Σε μεταγενέστερη επανεκτίμηση των ίδιων δεδομένων, με διαφορετική αξιολόγηση των εικόνων, το ποσοστό έφτασε το 90%.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσοστά είναι σημαντική και χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία τους. Η μελέτη δεν σχεδιάστηκε για να αποδείξει ότι η ιστοτριψία αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης σε σύγκριση με άλλες θεραπείες. Επομένως, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά ως προς τον τοπικό έλεγχο των όγκων, αλλά δεν αποτελούν απόδειξη ότι η μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη από τις καθιερωμένες επιλογές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ