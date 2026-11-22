Ερευνητές στη Σιγκαπούρη ανέλυσαν κύτταρα του ανοσοποιητικού σε 1.828 άτομα και εντόπισαν αλλαγές γύρω από δύο ηλικίες που επιταχύνουν το γήρας.

Η γήρανση του ανθρώπινου σώματος δεν συμβαίνει με σταθερό ρυθμό, αλλά υπάρχουν ορισμένα στάδια της ζωής στα οποία οι αλλαγές επιταχύνονται. Διάφορες επιστημονικές έρευνες προσπαθούν να εντοπίσουν πότε συμβαίνουν αυτές οι στιγμές και τι ακριβώς γίνεται στον οργανισμό μας.

Πρόσφατη μελέτη του περιοδικού Nature Communications, που εστίασε στο ανοσοποιητικό σύστημα, ανακάλυψε πως υπάρχουν δύο ηλικίες ιδιαίτερα σημαντικές στις οποίες η διαδικασία της γήρανσης γίνεται εντονότερη.

Οι δύο ηλικίες-κλειδιά όπου το γήρας επιταχύνεται

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, ομάδα ερευνητών από την Ιατρική Σχολή Duke-NUS της Σιγκαπούρης ανέλυσε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος 1.828 υγιών ατόμων, ηλικίας από 19 έως 97 ετών και από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.

Μέσω της μελέτης της δραστηριότητας των γονιδίων τους, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρατηρήσουν πώς εξελίσσονται τα κύτταρα με την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν δύο στάδια στα οποία σημειώνονται πολύ σημαντικές γενετικές αλλαγές, γύρω στα 40 χρόνια και από τα 60 και μετά.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτές οι δύο περίοδοι επιταχυνόμενης γήρανσης συνδέονται με αύξηση της φλεγμονής και με μειωμένη ικανότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος να ελέγχουν και να διατηρούν το RNA και τις πρωτεΐνες.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, ανέλυσαν πώς εξελίσσονταν οι διάφοροι τύποι κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα Τ κύτταρα, τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμά λοιμώξεις, υφίστανται τις σημαντικότερες γενετικές αλλαγές γύρω στα 40 χρόνια. Επιπλέον, αυτά τα ίδια κύτταρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο στάδιο αλλαγών που εμφανίζεται από τα 60 και μετά.

Σύμφωνα με τον Ζακ Μπεμοαράς, κύριο συγγραφέα της έρευνας, η γήρανση δεν επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα με προοδευτικό και ομοιόμορφο τρόπο, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές στις οποίες η φθορά του επιταχύνεται. Παράλληλα, η μελέτη εντόπισε διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην εξέλιξη των Τ κυττάρων.

Στις γυναίκες παρατηρήθηκε διατηρούμενη δραστηριότητα ορισμένων Τ κυττάρων που καταπολεμούν τον καρκίνο, αν και σε μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίστηκαν σημάδια γήρανσης σε άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού, όπως τα Β κύτταρα και τα βοηθητικά Τ κύτταρα. Στους άνδρες, από την άλλη πλευρά, εντοπίστηκαν διακυμάνσεις στη γήρανση των βοηθητικών Τ κυττάρων κατά τα πρώτα στάδια της ζωής.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η καλύτερη κατανόηση του τι προκαλεί αυτές τις αλλαγές θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να εντοπιστεί σε ποια στιγμή και σε ποια άτομα θα ήταν πιο αποτελεσματική η εφαρμογή ορισμένων παρεμβάσεων για την επιβράδυνση της γήρανσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να εξηγηθεί γιατί ορισμένες αυτοάνοσες ασθένειες είναι συχνότερες στις γυναίκες.

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