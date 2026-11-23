Οι νέες τάσεις στη διατροφή, τα προϊόντα που κερδίζουν έδαφος και οι αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τις διατροφικές μας επιλογές το 2027.

Το Συνέδριο και η Έκθεση Τροφίμων και Διατροφής (FNCE) είναι μια ετήσια διοργάνωση της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας των ΗΠΑ. Φέτος, χιλιάδες διαιτολόγοι συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση για να ανταλλάξουν απόψεις, να δικτυωθούν και να ενημερωθούν για τις νεότερες επιστημονικές έρευνες, τα νέα προϊόντα και τις τάσεις στον χώρο της διατροφής.

Από τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και την έκθεση προϊόντων μέχρι τις συζητήσεις με τους επαγγελματίες που έδωσαν το «παρών», αναδείχθηκαν πέντε βασικές τάσεις που αναμένεται να απασχολήσουν ακόμη περισσότερο τον κλάδο της διατροφής.

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