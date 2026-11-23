Το GTA 6 δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να προκαλέσουν χάος, να ληστέψουν και να έρθουν αντιμέτωποι με την αστυνομία. Υπάρχει, όμως, ένας τομέας στον οποίο η Rockstar έχει βάλει συγκεκριμένα όρια: την ερωτική ζωή των δύο πρωταγωνιστών

Ο Τζέισον και η Λουσία αποτελούν το κεντρικό ζευγάρι της ιστορίας και, σε αντίθεση με όσα μπορούσαν να κάνουν οι παίκτες σε προηγούμενους τίτλους της σειράς Grand Theft Auto, στο GTA 6 δεν υπάρχει η δυνατότητα να απατήσει ο ένας τον άλλον.

Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Η Rockstar εξήγησε, σύμφωνα με το LADBIBLE ότι η απουσία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από το παιχνίδι συνδέεται άμεσα με την ιστορία που θέλει να αφηγηθεί.

Η εξήγηση της Rockstar για τη σχέση Τζέισον και Λουσία

Μιλώντας στο Shacknews, η εταιρεία ανάπτυξης εξήγησε γιατί επέλεξε να μην ενσωματώσει στο GTA 6 τη δυνατότητα απιστίας. «Το GTA 6 είναι ένα παιχνίδι για ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δύο ερωτευμένους ανθρώπους που βρίσκονται σε φυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Rockstar.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι κάθε στοιχείο που έχει συμπεριληφθεί στο παιχνίδι εξυπηρετεί το πνεύμα της ιστορίας που ήθελε να αφηγηθεί, αλλά και τα συστήματα παιχνιδιού που επιθυμούσε να εξελίξει, όπως το σύστημα καταδίωξης από την αστυνομία, το ραδιόφωνο, οι ληστείες και οι κλοπές αυτοκινήτων.

«Πολλά στοιχεία προηγούμενων τίτλων δεν υπάρχουν στο GTA 6. Όσα έχουμε συμπεριλάβει, όμως, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα και συμπληρώνουν το συναίσθημα και τα κίνητρα που θέλαμε να αναδείξουμε μέσα από την ιστορία του Τζέισον και της Λουσία», εξήγησε η εταιρεία.

Δεν υπάρχουν οι ίδιες ερωτικές επιλογές με τα προηγούμενα GTA

Μία από τις σημαντικές αλλαγές αφορά τη δυνατότητα των παικτών να προσεγγίζουν γυναίκες και να συνευρίσκονται μαζί τους, όπως συνέβαινε σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Στο GTA 6 ο Τζέισον δεν μπορεί να συνάψει ερωτική σχέση με άλλες γυναίκες, ούτε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εκδιδόμενων γυναικών, όπως μπορούσαν να κάνουν οι πρωταγωνιστές παλαιότερων τίτλων.

Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό της ιστορίας στο οποίο ο Τζέισον πηγαίνει να επισκευάσει τον νεροχύτη μιας γυναίκας. Εκείνη, ωστόσο, δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για κάτι πέρα από τις υδραυλικές του ικανότητες. Ο πρωταγωνιστής δεν ενδίδει στον πειρασμό και περιορίζεται στην επισκευή. Τα στριπ κλαμπ εξακολουθούν να υπάρχουν στο παιχνίδι, ενώ ο Τζέισον και η Λουσία μπορούν να τα επισκεφθούν ακόμη και μαζί.

Η Rockstar δεν περιορίζεται μόνο στο να κρατά πιστή τη σχέση των δύο πρωταγωνιστών. Το παιχνίδι ενθαρρύνει επίσης τους παίκτες να κάνουν μικρές καθημερινές κινήσεις που ενισχύουν τον δεσμό τους. Ο Τζέισον μπορεί να αγοράσει λουλούδια για τη Λουσία, να προμηθευτεί τρόφιμα για το σπίτι, να φροντίσει την εμφάνισή του και να ασχοληθεί με επισκευές στον χώρο όπου ζουν.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει αρκετά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους παίκτες να αστειεύονται ότι το GTA 6 προσπαθεί να τους μάθει πώς να γίνουν καλύτεροι σύντροφοι. «Το GTA 6 θα μάθει σε μερικούς από εσάς πώς να φροντίζετε τον εαυτό σας και επιτέλους να αποκτήσετε κοπέλα, ενώ θα κάνετε διασκεδαστικές αποστολές. Αποδεχτείτε το», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Το GTA 6 προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ανδρική μοναξιά, μαθαίνοντας στους άνδρες να αγοράζουν λουλούδια για τη σύντροφό τους, να επισκευάζουν πράγματα στο σπίτι και να σταματήσουν να την απατούν». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι προαιρετικές. Οι παίκτες δεν είναι υποχρεωμένοι να τις ολοκληρώσουν για να προχωρήσουν στην ιστορία, ωστόσο οι επιλογές τους επηρεάζουν τη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στον Τζέισον και τη Λουσία.

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