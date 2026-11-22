Ισχυρίστηκε ότι υπάλληλος πρακτορείου κράτησε το τυχερό δελτίο του μετά την κλήρωση της Χριστουγεννιάτικης Λοταρίας του 2023, όμως οι κάμερες τον πρόδωσαν

Μια καταγγελία για κλοπή ενός λαχείου που κέρδιζε 6.000 ευρώ εξελίχθηκε σε υπόθεση απόπειρας απάτης, με τον ίδιο τον καταγγέλλοντα να καταλήγει στα χέρια της αστυνομίας. Η ιστορία εκτυλίχθηκε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μετά την κλήρωση της Χριστουγεννιάτικης Λοταρίας του 2023. Πρωταγωνιστής ήταν ένας άνδρας ονόματι Mohamed, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάλληλος πρακτορείου στην Πάλμα κράτησε ένα από τα λαχεία του, το οποίο είχε κερδίσει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει τότε στην τοπική εφημερίδα «Última Hora», είχε επισκεφθεί το πρακτορείο την επομένη της κλήρωσης, έχοντας μαζί του 14 λαχεία, προκειμένου να ελέγξει αν κάποιο από αυτά είχε κερδίσει. Όπως ισχυρίστηκε, η υπάλληλος τον ενημέρωσε ότι είχε κερδίσει μόλις 20 ευρώ και του επέστρεψε 12 από τα 14 λαχεία, κρατώντας εκείνο που αντιστοιχούσε σε έπαθλο 6.000 ευρώ.

Ο Mohamed υποστήριξε ότι έφυγε από το κατάστημα χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Λίγο αργότερα, όμως, δέχθηκε τηλεφώνημα από γνωστούς του, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι ο αριθμός 88.979 είχε κερδίσει πέμπτο βραβείο. Όταν επέστρεψε στο πρακτορείο, ισχυρίστηκε ότι η υπάλληλος ήταν εμφανώς αναστατωμένη και απομακρύνθηκε από τον πάγκο.

Αποφάσισε τότε να απευθυνθεί στην Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας και να καταγγείλει το περιστατικό. «Από εκείνη την ημέρα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Το 88.979 είναι ο αριθμός που έπαιξα και αυτά τα 6.000 ευρώ είναι δικά μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το «Última Hora».

Οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν τι πραγματικά συνέβη

Η καταγγελία κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν αν όσα περιέγραφε ο άνδρας ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Καθοριστικό στοιχείο αποδείχθηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του πρακτορείου, οι οποίες κατέγραφαν τις κινήσεις στον πάγκο εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με την έρευνα, στο βίντεο φαινόταν ότι ο Mohamed είχε παραδώσει στην υπάλληλο 14 λαχεία. Εκείνη επέστρεψε αμέσως τα 13 και κράτησε μόνο ένα, το οποίο αντιστοιχούσε σε έπαθλο 20 ευρώ, καταβάλλοντάς του το αντίστοιχο ποσό. Αντίθετα, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο στην καταγραφή που να επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας είχε παραδώσει στην υπάλληλο το λαχείο με τον αριθμό 88.979, όπως είχε ισχυριστεί στην καταγγελία του.

Η έρευνα της αστυνομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα της υπόθεσης. Ενώ ο Mohamed είχε εμφανιστεί ως το θύμα μιας υποτιθέμενης κλοπής, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε επιχειρήσει να εξαπατήσει τις Αρχές, αποδίδοντας ψευδώς στην υπάλληλο την παρακράτηση του κερδισμένου λαχείου. Μερικές εβδομάδες μετά την καταγγελία του, συνελήφθη για απόπειρα απάτης.

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