Το έργο «Châtaigniers en fleurs» πωλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ σε δημοπρασία για πίνακα του ζωγράφου.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Βίνσεντ βαν Γκογκ άλλαξε χέρια έναντι 190,4 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 173,3 εκατομμυρίων ευρώ, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη. Ο πίνακας «Châtaigniers en fleurs» (Ανθισμένες καστανιές), που δημιουργήθηκε το 1890, σημείωσε νέο ρεκόρ για έργο του διάσημου ζωγράφου, ξεπερνώντας κατά πολύ την προηγούμενη υψηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί σε δημοπρασία.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και αγοραστής ήταν ο έμπορος έργων τέχνης William Acquavella, επικεφαλής της γκαλερί Acquavella. Σύμφωνα με το The Art Newspaper, η διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, με τον Acquavella να επικρατεί έπειτα από ανταγωνισμό προσφορών.

Η διαμάχη για την ιδιοκτησία του πίνακα και η περίοδος των Ναζί

Η δημοπρασία είχε αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξαιτίας μιας διαμάχης που αφορούσε την προέλευση του έργου. Οι κληρονόμοι του Γερμανού Εβραίου εκδότη Samuel Fischer, ο οποίος είχε αποκτήσει τον πίνακα το 1909, υποστήριζαν ότι η οικογένειά τους αναγκάστηκε να τον πουλήσει το 1936, εξαιτίας των οικονομικών απωλειών και των διώξεων που υπέστησαν οι Εβραίοι κατά τη ναζιστική περίοδο.

Ο Fischer είχε πεθάνει το 1934 και το έργο πέρασε στην οικογένειά του. Το 1936, ωστόσο, κατέληξε στους συλλέκτες Henriette και Marcel Kapferer μέσω γκαλερί στο Παρίσι. Οι απόγονοι της οικογένειας Fischer αμφισβήτησαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε εκείνη η πώληση, ζητώντας από τον οίκο Sotheby's να αποδείξει ότι το έργο είχε διατεθεί στην πραγματική εμπορική του αξία και ότι η απόφαση δεν είχε ληφθεί υπό την πίεση των ναζιστικών διώξεων.

Ο πίνακας αποκτήθηκε το 1975 από την οικογένεια Blaquier-Arrieta της Αργεντινής, η οποία τον διατήρησε για περισσότερο από μισό αιώνα. Οι κληρονόμοι Fischer ζήτησαν να αναβληθεί η δημοπρασία μέχρι να διευκρινιστούν οι συνθήκες της παλαιότερης πώλησης. Τελικά, στις 17 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από τη δημοπρασία, ο Sotheby's ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην οικογένεια Blaquier-Arrieta και όλους τους νόμιμους απογόνους των Hedwig και Samuel Fischer. Οι οικονομικοί και άλλοι όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Οι κληρονόμοι Fischer δήλωσαν ότι είναι ευγνώμονες για τις διαπραγματεύσεις και τη συνεργασία με τον οίκο δημοπρασιών και την οικογένεια Blaquier-Arrieta, καθώς, όπως ανέφεραν, κατέστη δυνατό να αναγνωριστεί ο πόνος που υπέστη η οικογένειά τους κατά τη ναζιστική περίοδο και να τιμηθεί η προσπάθεια της Gisela Berman Fischer για την αποκατάσταση της οικογενειακής ιστορίας.

Το νέο ρεκόρ του Βαν Γκογκ

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε τον Μάιο του 1890 στην πόλη Οβέρ-σιρ-Ουάζ (Auvers-sur-Oise) της Γαλλίας, κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του Βαν Γκογκ. Ο ζωγράφος πέθανε τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί σε δημοπρασία για έργο του ήταν τα 117,2 εκατομμύρια δολάρια, που καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2022 για τον πίνακα «Orchard with Cypresses» (Οπωρώνας με κυπαρίσσια), σε δημοπρασία του Christie's στη Νέα Υόρκη. Η συλλογή Blaquier-Arrieta περιλάμβανε συνολικά 12 έργα ιμπρεσιονιστών και μεταϊμπρεσιονιστών καλλιτεχνών, αρκετά από τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί δημόσια εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με το Associated Press, τα 12 έργα απέφεραν συνολικά 412 εκατομμύρια δολάρια.

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