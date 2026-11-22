Ανατροπή στην υπόθεση Μαντλίν: Κυνική ομολογία Μπρίκνερ - «Σκότωσα το μικρό ξανθό κορίτσι»
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Νέα δεδομέα στην εξαφάνιση που σόκαρε τον πλανήτη
Οι ντετέκτιβ έχουν στα χέρια τους μια λεπτομερή μαρτυρία για το πώς ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν φέρεται να ομολόγησε την απαγωγή και τη δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού», αποκαλύπτει η εφημερίδα Mail on Sunday.
Ο καταδικασμένος για βιασμό Κρίστιαν Μπρίκνερ, 49 ετών, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο χάθηκε από ένα διαμέρισμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας το 2007, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
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