Νέα δεδομέα στην εξαφάνιση που σόκαρε τον πλανήτη

Οι ντετέκτιβ έχουν στα χέρια τους μια λεπτομερή μαρτυρία για το πώς ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν φέρεται να ομολόγησε την απαγωγή και τη δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού», αποκαλύπτει η εφημερίδα Mail on Sunday.

Ο καταδικασμένος για βιασμό Κρίστιαν Μπρίκνερ, 49 ετών, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο χάθηκε από ένα διαμέρισμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας το 2007, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

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