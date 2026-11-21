Αρχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Δασών αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για αποτυπώματα που εξετάστηκαν το 1982, με τους ερευνητές να καταλήγουν σε ένα απρόσμενο συμπέρασμα.

Μια σειρά από παλαιότερα κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ σχετικά με τον θρυλικό Bigfoot, γνωστό και ως Sasquatch, δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες από έρευνα της Υπηρεσίας Δασών το 1982 για υποτιθέμενα ίχνη του μυστηριώδους πλάσματος.

Στις 15 Οκτωβρίου, υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας δημοσιοποίησε διαδικτυακά αρχεία με τίτλο «Bigfoot/Sasquatch Records», στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία από την έρευνα για τα αποτυπώματα, αλλά και καταγραφές υποτιθέμενων συναντήσεων με το πλάσμα που χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία του 1940.

Ένα έγγραφο με ημερομηνία 18 Ιουνίου 1982 περιγράφει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Mill Creek, εντός του εθνικού δάσους Umatilla. Στην αρχή του υπηρεσιακού σημειώματος αναφέρεται ότι στις 16 Ιουνίου είχε ζητηθεί από υπάλληλο να συνοδεύσει μια ομάδα την επόμενη ημέρα στην περιοχή Mill Creek, προκειμένου να εξετάσουν αναφορά για την ανακάλυψη αποτυπωμάτων του «Big Foot» στην περιοχή Low Creek. Το έγγραφο συντάχθηκε για να καταγράψει τα ευρήματα της αποστολής.

Οι ερευνητές, μεταξύ των οποίων και ο βιολόγος Ρόντνεϊ Λ. Τζόνσον, εξέτασαν τα υποτιθέμενα ίχνη σε δύο διαφορετικά σημεία. Ένα από τα αποτυπώματα είχε μήκος περίπου 38 εκατοστά και πλάτος περίπου 18 εκατοστά.

Τι συμπέραναν οι ερευνητές για τα αποτυπώματα

Παρά το ενδιαφέρον που προκάλεσαν τα ίχνη, ο βιολόγος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια επιδέξια προσπάθεια εξαπάτησης, με στόχο να δημιουργηθεί εντύπωση αυθεντικότητας και να ενισχυθεί η αξιοπιστία της ιστορίας γύρω από το μυστηριώδες πλάσμα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα αποτυπώματα πιθανότατα είχαν δημιουργηθεί με κάποιο μαλακό καλούπι ή με ένα πέλμα καλυμμένο από καουτσούκ. Παράλληλα, σημείωσε ότι το μήκος του βήματος δεν μεταβαλλόταν ανάλογα με την κλίση του εδάφους, στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες του.

Ο Τζόνσον θεωρούσε επίσης ότι εκείνος που δημιούργησε τα ίχνη είχε εύκολη πρόσβαση στην περιοχή, γνώριζε καλά το συγκεκριμένο περιβάλλον και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Bigfoot. Στα αρχεία περιλαμβάνεται ακόμη ένα έγγραφο έξι σελίδων του Λίο Τ. Κίνεϊ, στο οποίο περιγράφεται μια αναφορά κυνηγών από τη δεκαετία του 1940. Η ομάδα υποστήριζε ότι είχε εντοπίσει ίχνη, είχε αισθανθεί μια έντονη οσμή και είχε ακούσει έναν ήχο σαν γρύλισμα. Στην αφήγησή τους, οι κυνηγοί ανέφεραν ότι όλοι ένιωσαν έντονη ανησυχία και ανατριχίλα, περιγράφοντας μια εμπειρία που τους είχε προκαλέσει φόβο.

Υπάρχει πραγματικά ο Bigfoot;

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του Bigfoot. Παρά τις πολυάριθμες μαρτυρίες και τις κατά καιρούς υποτιθέμενες εμφανίσεις του στη Βόρεια Αμερική, δεν έχει εντοπιστεί σώμα, σκελετός ή γενετικό υλικό που να τεκμηριώνει ότι πρόκειται για πραγματικό είδος. Ο σύγχρονος θρύλος του Bigfoot συνδέεται κυρίως με τα δάση του βορειοδυτικού τμήματος των ΗΠΑ, ενώ οι πολιτισμικές του ρίζες σχετίζονται και με παραδόσεις αυτόχθονων πληθυσμών. Παρόμοιες μυστηριώδεις μορφές συναντώνται σε διάφορους θρύλους ανά τον κόσμο, όπως το τέρας του Λοχ Νες και ο Γέτι.

Μία από τις πιο πρόσφατες αναφορές για υποτιθέμενη εμφάνιση του Bigfoot καταγράφηκε το 2024, όταν ένα βίντεο διάρκειας εννέα δευτερολέπτων αναρτήθηκε στο TikTok. Στο σύντομο απόσπασμα, μια φιγούρα που μοιάζει με πίθηκο φαίνεται να στρέφεται προς την κάμερα, ενώ λίγο αργότερα το άτομο που βιντεοσκοπεί μοιάζει να απομακρύνεται τρέχοντας, με το βίντεο να τελειώνει απότομα. Ωστόσο, η αυθεντικότητα του υλικού δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, ενώ αρκετοί θεατές εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με το αν απεικονίζει πράγματι κάποιο άγνωστο πλάσμα.

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