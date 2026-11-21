Το Καϊακιοΐ, το άλλοτε ακμάζον ελληνικό χωριό της Μικράς Ασίας που εγκαταλείφθηκε μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, παραμένει μέχρι σήμερα μια πόλη-φάντασμα.

τενά δρομάκια που ανηφορίζουν στις πλαγιές μιας απότομης κοιλάδας, εκατοντάδες πέτρινα σπίτια με γκρεμισμένες στέγες, μια παλιά σχολή και εκκλησίες με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Στο Καϊακιοΐ (Kayaköy), στη νοτιοδυτική Τουρκία, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Ένα ολόκληρο χωριό παραμένει σχεδόν ανέγγιχτο από την ανθρώπινη παρουσία εδώ και περίπου έναν αιώνα, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ίχνη της βίαιης ιστορίας της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αναφέρει το CNN.

Γνωστό παλαιότερα ως Λεβίσι (Levissi), το Καϊακιοΐ ήταν στις αρχές του 20ού αιώνα μια ακμάζουσα κοινότητα τουλάχιστον 10.000 Ελληνορθόδοξων κατοίκων. Τεχνίτες, έμποροι και οικογένειες ζούσαν στην περιοχή, σε σχετικά ειρηνική συνύπαρξη με τους μουσουλμάνους Τούρκους αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr