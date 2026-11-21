«Οι θαμώνες έσπαγαν αυτοκίνητα»: Το θρυλικό αθηναϊκό κλαμπ που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων
Tο club Avant Garde βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Το ρεπορτάζ, πριν από ακριβώς 30 χρόνια, μας ενημερώνει πως: «Η μουσική του, μου είχαν πει είναι ότι πιο ψαγμένο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βρετανική ποπ σκηνή, Oasis, Pulp, Sleeper, Menswear, Elastica, κλπ». Αυτό έγραφε ο ρεπόρτερ της Ελευθεροτυπίας και μας ειδοποιούσε ότι στην είσοδο του κλαμπ σύχναζαν φάτσες βγαλμενες από την ταινία Trainspotting, πρόσωπα που δεν ήταν σίγουρα ότι ήθελαν να επιλέξουν ζωή.
Οι θαμώνες του Avant Garde ήταν 16χρονα παιδιά με σκουλαρίκια και πράσινα μαλλιά που έφευγαν «μεθυσμένοι το πρωί από το παραλήρημα της rave μουσικής που έπαιζε το μπαρ, έσπαγαν καθρέφτες και αυτοκίνητα και αναστάτωναν την περιοχή». Το μπαρ αυτό ήταν ο φόβος και ο τρόμος, μας λέει το ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας, μαζί με άλλα τρία-τέσσερα της περιοχής και οι γείτονες ήθελαν να καταγγείλουν το προσωπικό του, αλλά δεν είχαν το θάρρος να το κάνουν. «Όσες φορές έβλεπα από τη μισάνοιχτη πόρτα του μπαρ, ήταν όλοι όρθιοι και μαστουρωμένοι» δήλωνε στην εφημερίδα ένας γείτονας.
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