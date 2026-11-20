Η τραγουδίστρια μίλησε για τη φετινή συνεργασία της με την Ιουλία Καλλιμάνη, το νέο της τραγούδι, το σχόλιο της Μίνας Καραμήτρου και τον Νίνο

Η Josephine βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, τη νέα της συνεργασία με την Ιουλία Καλλιμάνη, αλλά και το καινούργιο της τραγούδι «Celebrity Diva».

Οι δύο τραγουδίστριες ετοιμάζονται να εμφανιστούν μαζί στη σκηνή του Tokyo Theater, με την πρεμιέρα τους να πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες. «Δεν έχω ξανασυνεργαστεί με γυναίκα και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί η Ιουλία είναι ακομπλεξάριστη, δυναμική και αντράκι σαν εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Josephine για τη συνεργασία τους.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι θα έχει κοντά της αγαπημένα της πρόσωπα στις εμφανίσεις της. Οι γονείς της θα βρίσκονται στην πρεμιέρα, ενώ ο Νίνο δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», καθώς θα τραγουδά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, όπως είπε, της ευχήθηκε καλή επιτυχία και θα παρακολουθήσει στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της.

Το νέο τραγούδι «Celebrity Diva» και η απάντηση στη Μίνα Καραμήτρου

Η Josephine αναφέρθηκε και στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Celebrity Diva», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανταπόκριση. «Μπήκαμε στο στούντιο με τον Χρήστο Δάντη και τον Σαρρή και βγήκε αυτό το διαμαντάκι. Ήταν λες και μιλούσε για εμένα. Χάρηκα πολύ για αυτή τη συνεργασία και ο κόσμος έχει κάνει χαμό, τρεις μέρες έχει κυκλοφορήσει», είπε για το καινούργιο της κομμάτι.



Η τραγουδίστρια σχολίασε και την τοποθέτηση της Μίνας Καραμήτρου για το «Celebrity Diva». Όπως ανέφερε, συμπαθεί πολύ τη δημοσιογράφο και αρχικά ξαφνιάστηκε, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακούσει κάποια αρνητική κριτική για το τραγούδι. «Μου άρεσε που είπε την άποψή της, οπότε θέλω να την καλέσω στο Tokyo να έρθει να με απολαύσει. Έχω και άλλα τραγούδια που μπορώ να της τραγουδήσω, μπορώ να της πω και Αντέλ», ανέφερε με χιούμορ. Ερωτηθείσα, μάλιστα, για την ανάρτηση που έκανε μετά το σχόλιο της δημοσιογράφου και τον αυτοσαρκασμό που περιείχε, η Josephine ξεκαθάρισε ότι όλα έγιναν με καλή διάθεση και θετική ενέργεια.



Η διεθνής συνεργασία με τον Νταμίρ Χαντάνοβιτς

Τέλος, η Josephine μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νταμίρ Χαντάνοβιτς, η οποία προέκυψε μέσω της Heaven Music.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί ανοίγουμε και μια πόρτα στο εξωτερικό και ήρθε η στιγμή να βγάλουμε τη μουσική μας προς τα έξω», δήλωσε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό επαγγελματικό βήμα.

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