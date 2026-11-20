Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα μετά τη διαβίβαση του βίντεο από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε για τις καταγγελίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με τον αστυνομικό έλεγχο στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η κόρη του, τα ξημερώματα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στο Κολωνάκι.

Αφορμή αποτέλεσε βίντεο που δημοσίευσε προ ημερών ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να το διαβιβάζει στην Εισαγγελία. Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, διατάχθηκε η διερεύνηση των όσων καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και προχώρησαν σε έλεγχο των τριών επιβαινόντων, καθώς και της άδειας οπλοκατοχής ενός εξ αυτών.

Η ΕΛ.ΑΣ. υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αλλά και μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας σε ανοιχτή ακρόαση. Όπως ανέφερε, δεν διαπιστώθηκε παράβαση και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.

Από την μεριά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια σειρά βίντεο-αναρτήσεων, στα οποία έχει προχωρήσει σε μια σειρά από καταγγελίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται η απαίτηση 5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου κάποιος να αποφύγει τη φυλακή, καθώς και αναφορές σε διάφορες παράνομες δραστηριότητες στον χώρο της νύχτας.

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