Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στην Βρετανία, έχουν προκαλέσει πρόωρη ανθοφορία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Τα δέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τις εποχές, καθώς οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του φετινού φθινοπώρου έχουν προκαλέσει φαινόμενα που θυμίζουν πρόωρη άνοιξη. Ορισμένα είδη, μεταξύ των οποίων και οι ιπποκαστανιές, έχουν αρχίσει να ανθίζουν και να εμφανίζουν σημάδια ανάπτυξης, σαν να πλησιάζει ήδη η επόμενη εποχή.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι αλλαγές στους φυσικούς κύκλους των δέντρων ενδέχεται να επηρεάσουν ολόκληρα οικοσυστήματα, αλλά και τα έντομα που συμβάλλουν στην επικονίαση. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, ο περασμένος Οκτώβριος ήταν θερμότερος από τα συνηθισμένα σε όλες τις περιοχές της χώρας, αποτελώντας μάλιστα τον ένατο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι μέσες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί ένα καλοκαίρι με ακραία ζέστη και παρατεταμένη ξηρασία, συνθήκες που είχαν ήδη διαταράξει τη συμπεριφορά της βλάστησης. Εκείνη την περίοδο, πολλά δέντρα εμφάνισαν πρόωρα σημάδια φθινοπώρου, μαράθηκαν και έχασαν τα φύλλα τους νωρίτερα από το αναμενόμενο, προσπαθώντας να προσαρμοστούν στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η πρόωρη ανθοφορία απειλεί την ισορροπία της φύσης

Ο Κρις Νίκολς, υπεύθυνος για τα αποτελέσματα δράσεων διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στον οργανισμό Woodland Trust, περιγράφει την κατάσταση ως διαταραχή των φυσικών κύκλων και προειδοποιεί για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη σχέση των δέντρων με τα είδη που εξαρτώνται από αυτά. Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους αφορά τους επικονιαστές.

Τα δέντρα χρειάζεται να ανθίζουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ώστε να συμπίπτει η ανθοφορία τους με τη δραστηριότητα των εντόμων που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή τους. Εάν η διαδικασία πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα από το κανονικό, αυτή η φυσική χρονική ισορροπία μπορεί να διαταραχθεί, δυσκολεύοντας την επιβίωση τόσο των φυτών όσο και των επικονιαστών.

Από την πλευρά της, η Κέιτ Λιούθγουεϊτ, υπεύθυνη για το πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών στον ίδιο οργανισμό, εκτιμά ότι η πρόωρη ανθοφορία ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι τα δέντρα βρίσκονται υπό πίεση.

Σύμφωνα με την ίδια, η καλοκαιρινή ξηρασία πιθανόν να οδήγησε ορισμένα δέντρα στην προσωρινή διακοπή βασικών λειτουργιών τους, με τρόπο που θυμίζει όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στη συνέχεια, η επιστροφή των βροχοπτώσεων ενδέχεται να ενεργοποίησε εκ νέου την ανάπτυξη και την ανθοφορία τους, παρότι δεν ήταν η κατάλληλη εποχή.

Πώς μπορεί να επηρεαστούν τα δάση τους επόμενους μήνες

Οι συνέπειες του φαινομένου ενδέχεται να γίνουν ακόμη πιο αισθητές το επόμενο διάστημα, καθώς ορισμένα δέντρα μπορεί να μην καταφέρουν να επιβιώσουν, ενώ άλλα ίσως χρειαστεί να αναπτύξουν νέους βλαστούς από αδρανείς οφθαλμούς που βρίσκονται στον κορμό ή στα κλαδιά τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κόμη τους, δηλαδή το ανώτερο τμήμα που σχηματίζεται από τα κλαδιά και τα φύλλα, ενδέχεται να είναι μικρότερη κατά την επόμενη άνοιξη.

Η Λιούθγουεϊτ επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών απέναντι στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η αποκατάσταση της υγρασίας στο έδαφος των δασικών εκτάσεων και η επιβράδυνση της ροής του βρόχινου νερού, ώστε να συγκρατείται μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας στο φυσικό περιβάλλον.

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