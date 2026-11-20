Μια 99χρονη στην Ολλανδία είχε μια διαφορετική επιθυμία στην λίστα των πραγμάτων που ήθελε να κάνει και οι αστυνομικοί αποφάσισαν να την βοηθήσουν να το εκπληρώσει

Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν σε όλη τους τη ζωή να αποφύγουν τη σύλληψη, ωστόσο για μια 99χρονη γυναίκα από την Ολλανδία αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της. Τον Φεβρουάριο του 2017, η Annie κατάφερε να διαγράψει μια ιδιαίτερη επιθυμία από τη λίστα με όσα ήθελε να ζήσει, χάρη στην ανταπόκριση των αστυνομικών της περιοχής της.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες επιθυμίες που περιλαμβάνουν ταξίδια ή περιπέτειες, η 99χρονη είχε έναν αρκετά διαφορετικό στόχο καθώς ήθελε να μάθει πώς είναι να βρίσκεται κανείς κλεισμένος σε ένα αστυνομικό κελί. Και το καλύτερο ήταν πως δεν χρειάστηκε να παραβεί τον νόμο για να το καταφέρει!

Πώς πραγματοποιήθηκε η ασυνήθιστη επιθυμία της

Όταν η ανιψιά της έμαθε για την ιδιαίτερη επιθυμία της θείας της, επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Nijmegen-Zuid στην Ολλανδία, προκειμένου να δει αν θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν. Παρότι η είσοδος πολιτών στα αστυνομικά κρατητήρια δεν επιτρέπεται κανονικά, ένας αστυνομικός με το όνομα Maarten αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση.

Έτσι, η Annie έζησε μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύλληψης, η οποία περιλάμβανε ακόμη και μεταφορά στο αστυνομικό τμήμα, χειροπέδες και μια σύντομη παραμονή πίσω από τα κάγκελα.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό της. Η 99χρονη εμφανίζεται να χαμογελά πλατιά, να ποζάρει με τις χειροπέδες και να χαιρετά μέσα από το κελί της.

Μια σύλληψη χωρίς παρανομία

Φυσικά, η Annie δεν είχε βρεθεί σε μπελάδες με τον νόμο. Ολόκληρη η διαδικασία οργανώθηκε αποκλειστικά για να εκπληρωθεί η επιθυμία της, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πραγματική κατηγορία σε βάρος της ή να κινδυνεύει να αποκτήσει ποινικό μητρώο.

Η ιστορία της αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ποτέ δεν είναι αργά για να δοκιμάσει κανείς κάτι καινούργιο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ζήσει, έστω και για λίγα λεπτά, την εμπειρία μιας σύλληψης!

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