Αναμονή τέλος. Έφτασε η ώρα για το κορυφαίο gaming γεγονός των τελευταίων χρόνων και ο κόσμος, για λίγο, κατεβάζει ρολά.

Δεκατρία ολόκληρα χρόνια χρειάστηκαν για να φτάσει το GTA 6 στα χέρια των gamers. Το παιχνίδι έγινε meme πριν ακόμη κυκλοφορήσει. Και σήμερα, αυτή η αναμονή έφτασε στο τέλος της. Μια παγκόσμια φρενίτιδα ενθουσιασμού έχει σαρώσει σχεδόν τα πάντα. Οι εργοδότες προετοιμάζονται για κύμα αδειών, οι αγορές περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα και εμείς οι υπόλοιποι παρακολουθούμε ευλαβικά το κορυφαίο gaming γεγονός των τελευταίων χρόνων.

Πίσω από την όλη μανία υπάρχει ένα όνομα: Rockstar Games. Και υπάρχει και το concept που λέγεται Grand Theft Auto. Η Rockstar Games είναι μια εταιρεία που δεν βγάζει παιχνίδια συχνά. Και ίσως αυτό είναι που ενισχύει τη νοσταλγία αλλά και την προσμονή. Τίτλοι όπως το Vice City ή το San Andreas σημάδεψαν ολόκληρες γενιές gamers αλλά όχι απαραίτητα μόνο αυτούς.

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