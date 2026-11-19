Ο νεαρός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού

Τη ζωή του έχασε ο 21χρονος άνδρας που έπεσε από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Πέμπτης (19/11).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:35. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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