Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 23:00 έως τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής, λόγω άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας της Πυροσβεστικής.

Κλειστή θα παραμείνει απόψε, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η σήραγγα Βριλησσίων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο και την Περιφερειακή Υμηττού, εξαιτίας προγραμματισμένης άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει στις 23:00 και θα διαρκέσει έως τις 05:00 της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδηγοί που κινούνται από την Ελευσίνα προς το Αεροδρόμιο, το Μαρκόπουλο και την Περιφερειακή Υμηττού θα ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου Πεντέλης (έξοδος 12). Στη συνέχεια, τα οχήματα θα κινούνται μέσω της παρόδου της Αττικής Οδού, στο ύψος του πάρκου Βριλησσίων, πάνω από τη σήραγγα, και θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, από τον ανατολικό σταθμό διοδίων Πεντέλης. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα κατά τις ώρες της διακοπής, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το σενάριο της άσκησης της Πυροσβεστικής

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό και θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση περιστατικού πυρκαγιάς σε φορτηγό μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με το σενάριο, θα εκδηλωθεί φωτιά στο μπροστινό λάστιχο του φορτηγού, ενώ ένα δεύτερο όχημα που θα ακολουθεί θα συγκρουστεί με αυτό, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί ο απεγκλωβισμός του οδηγού του. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που θα μπορούσε να προκληθεί από ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς και στην ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών που ενδεχομένως θα ακινητοποιηθούν μέσα στη σήραγγα.

https://t.co/HO8iTWDPTv — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 19, 2026

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