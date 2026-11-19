Η Σουηδία γίνεται η τρίτη χώρα της Ευρώπης που εντάσσει το δικαίωμα της άμβλωσης στο σύνταγμά της, ανοίγοντας μια (ακόμη) φωτεινή σελίδα στην ιστορία της.

Μέσα στον καταιγισμό ειδήσεων που περνούν από την οθόνη του κινητού μας κάθε λεπτό της ώρας, κάποιες αξίζουν μια “στάση”. Μπορεί τα αρνητικά νέα να μας “βομβαρδίζουν” χωρίς έλεος, ωστόσο μέσα στο χάος, υπάρχει και μια μικρή ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή τη φορά, η ευχάριστη είδηση έρχεται από τη Σουηδία, η οποία κατοχύρωσε την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Μετά τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, η Σουηδία γίνεται η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που εντάσσει την άμβλωση στο εθνικό σύνταγμα, προστατεύοντας ρητά το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της. Η άμβλωση ψηφίστηκε ως θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα από 292 βουλευτές του σουηδικού Κοινοβουλίου έναντι 51 που ήταν κατά και 6 απόντων. Η τροπολογία θα τεθεί σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του 2027.

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