Ο Σύλλογος Κορώνης Πολιτισμος & Κληρονομιά σε συνεργασία με τον Συνδεσμο Κορωναίων Αθηνών Παναγία Ελεήστρια έπειτα από Δωρεά της οικογένειας Αθανασίου Γιανναδάκη, εξασφάλισαν το σύνολο των καθισμάτων για τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στην Κορώνη Μεσσηνίας.

Σε μια σημαντική συνεργασία για την Κορώνη Μεσσηνίας προχώρησε ο Σύλλογος Κορώνης Πολιτισμός & Κληρονομιά σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κορωναίων Αθηνών Παναγία Ελεήστρια.

Οι δύο πλευρές εξασφάλισαν το σύνολο των καθισμάτων για τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στην Κορώνη Μεσσηνίας, έπειτα από Δωρεά της οικογένειας Αθανασίου Γιανναδάκη.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Σπυρίδων Δημητρακόπουλος ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του την οικογένεια Γιανναδάκη για την πολύτιμη προσφορά της.