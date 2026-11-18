Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Ελληνίδας ερμηνεύτριας φέρεται να περιλαμβάνεται στα τραγούδια που ακούγονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του πολυαναμενόμενου video game.

Μια απρόσμενη ελληνική παρουσία φαίνεται πως υπάρχει στο GTA 6, καθώς το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη εντοπίστηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του LIFO, ένας παίκτης που είχε την ευκαιρία να αποκτήσει πρόσβαση στο παιχνίδι νωρίτερα παρατήρησε ότι ανάμεσα στα τραγούδια που ακούγονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του υπάρχει και ένα ελληνικό. Πρόκειται για το «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, με την ανακάλυψη να προκαλεί το ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποτελούν σήμα κατατεθέν του GTA

Η μουσική αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο κομμάτι της σειράς Grand Theft Auto. Οι παίκτες μπορούν να αλλάζουν ραδιοφωνικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια της οδήγησης, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και εποχές. Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα τραγούδια που απέκτησαν νέα δημοτικότητα μέσα από την παρουσία τους στα παιχνίδια της Rockstar Games, συνδέοντας τη μουσική τους με χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.

Το GTA 6 μεταφέρει τη δράση στη φανταστική πολιτεία Λεονίντα, με επίκεντρο τη Vice City, μια πόλη εμπνευσμένη από το Μαϊάμι. Η μουσική αναμένεται να έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Rockstar Games για την παρουσία του συγκεκριμένου τραγουδιού, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα υπάρχει και κάποια άλλη ελληνική συμμετοχή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αν επιβεβαιωθεί, πάντως, η παρουσία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη θα αποτελεί μια ξεχωριστή ελληνική μουσική έκπληξη σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα video games των τελευταίων ετών.

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