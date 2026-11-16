Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου: «Διαβάστε το πόρισμα Τσεβά»

Ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε στο πόρισμα του 1974, ενώ η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει 26 νεκρούς και καταγράφει εκατοντάδες τραυματίες κατά την καταστολή της εξέγερσης

Στη θέση του για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου επέμεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης, παραπέμποντας στο πόρισμα του εισαγγελέα Δημητρίου Τσεβά, το οποίο συντάχθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας. Μία ημέρα πριν από την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, ο υπουργός Υγείας μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και ρωτήθηκε ευθέως αν υπήρξαν νεκροί κατά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Στον διάλογο με τους δημοσιογράφους Ελένη Καλογεροπούλου και Νίκο Ελευθερόγλου, ο κ. Γεωργιάδης αρχικά ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί πως έγινε η εξέγερση, λέγοντας ότι αυτή οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη. Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε αν υπήρξαν νεκροί, απάντησε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ε. Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες». Το πόρισμα του εισαγγελέα Δημητρίου Τσεβά, που αφορά την προανάκριση για τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, αναφέρει ότι «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον».

Η συγκεκριμένη διατύπωση αφορά τους σπουδαστές του ιδρύματος και τους θανάτους εντός του Πολυτεχνείου. Δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση και την καταστολή της στους δρόμους της Αθήνας, όπως αποτυπώνεται στην ιστορική έρευνα.

Οι 26 νεκροί και οι χιλιάδες τραυματίες

Η έρευνα του ιστορικού και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, με τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973», αποτελεί βασική επιστημονική πηγή για την καταγραφή των θυμάτων.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Τάκης Κατσιμάρδος σε δημοσίευμά του στο Dnews, οι αρχικά 24 πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις νεκρών έχουν πλέον φτάσει τις 26, μετά την προσθήκη νέων στοιχείων που αναφέρονται και στο έργο του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη «Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο: Οι αφανείς πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1973».

Παράλληλα, υπάρχει κατάλογος 16 ανώνυμων περιπτώσεων που θεωρείται ότι προκύπτουν βασίμως ως νεκροί, βάσει επίσημων και αξιόπιστων μαρτυριών, ενώ εξετάζονται και περίπου 30 ακόμη επώνυμες περιπτώσεις που δεν έχουν τεκμηριωθεί. Η έρευνα καταγράφει επίσης την έκταση της βίας κατά τις ημέρες της εξέγερσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Κατσιμάρδος, περίπου 2.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και αναζήτησαν περίθαλψη σε νοσοκομεία και κλινικές, ενώ το πόρισμα Τσεβά κατέγραψε περισσότερους από 1.100 τραυματίες με στοιχεία ταυτότητας.

Οι διαδραστικοί χάρτες με τα θύματα της εξέγερσης

Το ζήτημα των θυμάτων επανήλθε στην επικαιρότητα και μέσα από την πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, η οποία δημοσίευσε διαδραστικούς χάρτες με τους νεκρούς και τους τραυματίες των γεγονότων.

Στον πρώτο χάρτη αποτυπώνονται 24 νεκροί και οι κινήσεις των στρατιωτικών μονάδων κατά τις ημέρες της εξέγερσης. Σε δεύτερο χάρτη καταγράφονται 133 τραυματίες που κατέθεσαν ως μάρτυρες στις δίκες που ακολούθησαν την πτώση της Χούντας.

Η καταγραφή των νεκρών βασίζεται στον πίνακα του βιβλίου του Ιερώνυμου Λύκαρη «Το αίμα το αδικαίωτο ποτέ δεν ησυχάζει», ο οποίος αξιοποιεί την ιστορική έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη. Για τους τραυματίες χρησιμοποιούνται τα πρακτικά των δικαστικών διαδικασιών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Οι αριθμοί των δύο χαρτών δεν αποτελούν πλήρη αποτύπωση όλων των θυμάτων. Ειδικότερα, οι 133 τραυματίες είναι όσοι κατέθεσαν στις δίκες, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα βιβλία των νοσοκομείων και των κλινικών της Αθήνας, 320 άνθρωποι προσήλθαν ή διακομίστηκαν για περίθαλψη. Επιπλέον, οι καταστάσεις της Ασφάλειας περιλαμβάνουν ονομαστικά 510 τραυματίες. Όπως επισημαίνει η Εναλλακτική Παρέμβαση, αρκετοί τραυματίες δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ, καθώς από φόβο επέλεξαν να αναζητήσουν ιδιωτικά τις πρώτες βοήθειες.

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