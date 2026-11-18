Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει το καρφί Μεΐμαράκη σε Άδωνι, αποκαλύπτει τους υπουργούς που παίρνει ο Μητσοτάκης στην Κύπρο και μιλά για την πρώτη περιοδεία Σαμαρά.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ βαίνουν και θα βαίνουν χωρίς ιδαίτερο πρόβλημα, η σημερινή παρουσία του Κ.Μ. στη Λευκωσία για τη Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου έχει σημασία για τον αναγκαίο συμβολισμό συντονισμού των δύο χωρών.

Η επίσκεψη θα είναι αυθημερόν, ενώ μαζί με τον Μητσοτάκη ταξιδεύουν και 13 υπουργοί και συγκεκριμένα, οι Γεραπετρίτης, Ζαχαράκη, Χρυσοχοϊδης, Σκέρτσος, Φλωρίδης, Μενδώνη, Μιχαηλίδου, Κεφαλογιάννη, Παπαστεργίου και Τουρνάς, οι υφυπουργοί Θεμιστοκλέους, Καραγκούνης και Γκίκας και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.

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