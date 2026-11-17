Ο Μαξιμιλιανός για το παιχνίδι των τετραγωνικών στους δημάρχους, το πρόσωπο που «έδωσε» τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών Λιάκο και την επιστροφή Ζαχαριάδη.

Μία μεσοβέζικη λύση έψαξε να βρει η κυβέρνηση με φόντο τις έντονες αντιδράσεις για το σχέδιο που αφορούσε τους συντελεστές δόμησης και τα έξτρα τετραγωνικά ανά δήμο. Γι’ αυτό και πέταξε το μπαλάκι της αρμοδιότητας στους δήμους.

Κοινώς όποιος δήμος θα θελήσει θα συμμετέχει στις μελέτες, άλλοι δήμοι που θέλουν μερική συμμετοχή θα έχουν το περιθώριο να εκπονήσουν δικές τους μελέτες, ενώ όποιος δεν θέλει δεν θα μετέχει στον σχεδιασμό. Κοινώς, το νταλαβέρι για τα επιπρόσθετα τετραγωνικά για το τσιμέντο θα τα κάνει ο εκάστοτε δήμαρχος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κυβέρνηση έτσι περιορίζει τις αντιδράσεις, δεν λύνει όμως το ευρύτερο πρόβλημα της τσιμεντοποίησης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr