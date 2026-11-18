Το Ράδιο Αρβύλα έχει και επίσημα νέο τηλεοπτικό σπίτι, καθώς μετακόμισε στο MEGA.

Μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης και η υπόλοιπη ομάδα του Ράδιο Αρβύλα (TONY PRODUCTIONS) υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο με το MEGA, φέρνοντας μαζί τους τρεις γνωστές εκπομπές.

Μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, ο Αντώνης Κανάκης φέρνει στη νέα του τηλεοπτική στέγη το «Ράδιο Αρβύλα», που συμπληρώνει φέτος 20 σεζόν, καθώς και τις εκπομπές «Βινύλιο» και «Boomers».

Οι τρεις εκπομπές αναμένονται σύντομα στη συχνότητα του MEGA, έπειτα από το άδοξο τέλος της συνεργασίας της ομάδας με τον ΑΝΤ1.

Η ανακοίνωση του MEGA

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.

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