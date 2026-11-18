Το υποθαλάσσιο ρήγμα που ευθύνεται για τον καταστροφικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία δείχνει ανησυχητικά σημάδια για μελλοντική σεισμική δραστηριότητα σε όλο τον Ειρηνικό.

15 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι του 2011, το ρήγμα κάτω από την τάφρο της Ιαπωνίας φαίνεται να έχει επιστρέψει σε μια κατάσταση που ευνοεί τη συσσώρευση σεισμικής ενέργειας.

Νέα μελέτη στο περιοδικό Science αποκαλύπτει ότι η κίνηση μεταξύ των τεκτονικών πλακών έχει περιοριστεί σημαντικά, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των επιστημόνων για την εξέλιξη της περιοχής, χωρίς ωστόσο να αποτελεί πρόβλεψη για επικείμενο σεισμό.

Το ρήγμα άρχισε ξανά να συσσωρεύει πίεση

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Φουμιάκι Τομίτα δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026. Οι επιστήμονες εξέτασαν δεδομένα 14 ετών από μετρήσεις στον πυθμένα του ωκεανού, συνδυάζοντάς τα με στοιχεία από την ξηρά, επαναλαμβανόμενους σεισμούς και υπολογιστικά μοντέλα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αργή μετακίνηση των πετρωμάτων κατά μήκος του ρήγματος, η οποία συνεχίστηκε μετά τον σεισμό του 2011, έχει σχεδόν σταματήσει. Έτσι, το σημείο όπου συναντώνται η πλάκα του Ειρηνικού και η υπερκείμενη τεκτονική πλάκα φαίνεται να έχει επιστρέψει σε μια κατάσταση «κλειδώματος», παρόμοια με εκείνη πριν από τον μεγάλο σεισμό.

Με απλά λόγια, οι δύο πλάκες συνεχίζουν να κινούνται, αλλά σε ένα τμήμα της μεταξύ τους επαφής δεν μπορούν να ολισθήσουν ελεύθερα, καθώς παραμένουν κολλημένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρεύεται πίεση στο υπέδαφος, η οποία μπορεί να απελευθερωθεί κάποια στιγμή με τη μορφή σεισμού.

Θα επαναληφθεί σεισμός σαν το 2011 στην Ιαπωνία;

Η επαναφορά του ρήγματος σε κατάσταση «κλειδώματος» έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υποδηλώνει ότι η διαδικασία συσσώρευσης ενέργειας έχει ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν μπορούν να προσδιορίσουν με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα πότε θα σημειωθεί ένας νέος μεγάλος σεισμός ή αν αυτό θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.

Τα νέα ευρήματα αναδεικνύουν, παράλληλα, ότι τα ιστορικά διαστήματα μεταξύ σεισμών δεν αρκούν από μόνα τους για να υπολογιστεί με ακρίβεια ο μελλοντικός κίνδυνος. Η συμπεριφορά των ρηγμάτων μπορεί να μεταβάλλεται, ενώ η συσσώρευση ενέργειας δεν ακολουθεί απαραίτητα ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης του βυθού, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις μεταβολές στα μεγάλα υποθαλάσσια ρήγματα και να βελτιώσουν την προετοιμασία για ενδεχόμενους σεισμούς και τσουνάμι.

Η καταστροφή του 2011 και το τσουνάμι

Η συγκεκριμένη περιοχή συνδέεται με τον σεισμό μεγέθους 9,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου 2011, στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας. Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι, το οποίο έπληξε παράκτιες περιοχές, αφήνοντας περίπου 20.000 νεκρούς ή αγνοούμενους.

Η καταστροφή προκάλεσε επίσης την πυρηνική κρίση στη Φουκουσίμα Νταΐτσι, όταν τα κύματα πλημμύρισαν εγκαταστάσεις του σταθμού, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα στα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων.

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